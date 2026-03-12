Ύστερα από 450 ημέρες μετά τον τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει και πάλι στην 12άδα των «πρασίνων» για ματς της regular season. Έμεινε εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μέσα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Ο Γάλλος σέντερ μπορεί να έδωσε το «παρών» στο Final Four του Άμπου Ντάμπι ωστόσο δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμος και αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων καθώς ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα το οποίο τον κράτησε εκτός για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρόλα αυτά, ύστερα από 450 ημέρες από τη στιγμή που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, είναι και πάλι έτοιμος στο 100%! Και γι' αυτόν τον λόγο συμπεριλήφθηκε εκ νέου στην 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής κόντρα στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Εργκίν Άταμαν έπρεπε να αφήσει τέσσερις παίκτες εκτός 12άδας μετά την επιστροφή Λεσόρ. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης λόγω και της παρουσίας του Φρανσίσκο, ενώ «κόπηκε» ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Μαζί του και οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις όπως επίσης και ο τραυματίας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.