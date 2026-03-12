O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την καθιερωμένη προθέρμανσή του τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις υπό τους ήχους της κλασσικής μουσικής.

Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις (12/03, 22:00) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16 νίκες και 14 ήττες και το Telekom Center θα είναι κατάμεστο.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στην καθιερωμένη ρουτίνα του μετά από την αποχή στην αναμέτρηση στο ΣΕΦ, κάνοντας την εμφάνισή του στο Glass Floor τρεις ώρες πριν τον τζάμπολ για να πραγματοποιήσει την προθέρμανση του υπό τους ήχους της αγαπημένης του κλασσικής μουσικής.