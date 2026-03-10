Ολυμπιακός: Ισοφάρισε ρεκόρ με τα 13 εύστοχα τρίποντά του στο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καυτός απέναντι στην Παρί, με την ομάδα του Πειραιά, να σταματά στα 13 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο!
Μετά τα 8/10 τρίποντα του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός βρήκε άλλα 5 εύστοχα στο δεύτερο (5/9 συγκεκριμένα), φτάνοντας τα 13 εύστοχα.
Αυτό το νούμερο αποτελεί και ρεκόρ για την EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει τα 13 που είχε η Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Μπάγερν το 2022.
Αναλυτικά το ρεκόρ με τα 13 τρίποντα του Ολυμπιακού:
Νιλικίνα 1
Γουόρντ 1
Ντόρσεϊ 3
Πίτερς 4
Τζόσεφ 1
ΜακΚίασικ 1
Φουρνιέ 2
