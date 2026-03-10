Ο Ολυμπιακός έσπασε τα κοντέρ στην 1η περίοδο του αγώνα με την Παρί, καθώς είχε 8/10 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν... φουριόζοι στο παρκέ της «Adidas Arena» καθώς έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο «πυροβολώντας» ακατάπαυστα έξω από τα 6.75 μέτρα!

Με τον Άλεκ Πίτερς να ήταν αλάνθαστος και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να τον ακολουθούσε κατά πόδας, ο Ολυμπιακός έκλεισε την 1η περίοδο έχοντας 8/10 τρίποντα!

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ έγραψε 4/4 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, ο διεθνής με την εθνική Ελλάδας είχε 3/4 από τη πλευρά του, ενώ τα υπόλοιπα σουτ ανήκαν στον Εβάν Φουρνιέ με 1/1 τρίποντα και Κώστα Παπανικολάου με 0/1 τρίποντο.

Αποτέλεσμα; Ο Ολυμπιακός να είχε σημειώσει 24 πόντους έξω από τα 6.75 μέτρα και να είχε πάρει προβάδισμα με 22-33!