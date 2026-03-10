Παρί - Ολυμπιακός: Παρέλαβε το δαχτυλίδι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Παρί
Η Παρί δεν ξέχασε τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια (2023-2025) αποτελούσε μέλος της γαλλικής ομάδας και ήταν από τα βασικά στελέχη της επιτυχίας της.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να κατακτήσουν οι Παριζιάνοι το Eurocup το 2024 και το γαλλικό double έναν χρόνο αργότερα.
Πριν από το τζάμπολ του αγώνα στην «Adidas Arena» η Παρί υποδέχθηκε τον παίκτη του Ολυμπιακού και του παρέδωσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή για την κατάκτηση του τίτλου.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Tyson Ward received his domestic league championship ring from @ParisBasketball! 👏@Olympiacos_BC forward honored by his former club 🫡— EuroLeague (@EuroLeague) March 10, 2026
📺 Q1 is underway, watch now: https://t.co/lauthnQrHI pic.twitter.com/4ivOiEtri9
