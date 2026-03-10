Ο Τάισον Γουόρντ τιμήθηκε από την Παρί και παρέλαβε το δαχτυλίδι για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος.

Η Παρί δεν ξέχασε τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια (2023-2025) αποτελούσε μέλος της γαλλικής ομάδας και ήταν από τα βασικά στελέχη της επιτυχίας της.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να κατακτήσουν οι Παριζιάνοι το Eurocup το 2024 και το γαλλικό double έναν χρόνο αργότερα.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα στην «Adidas Arena» η Παρί υποδέχθηκε τον παίκτη του Ολυμπιακού και του παρέδωσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή για την κατάκτηση του τίτλου.

Δείτε το σχετικό βίντεο