Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές της 31ης αγωνιστικής
Οι αγωνιστικές λιγοστεύουν μέχρι το φινάλε, η δράση αντιθέτως... κορυφώνεται στα παρκέ της Euroleague και του Euroleague Fantasy Challenge!
Με τα δεδομένα για την πρόκριση στα play-offs πιο ρευστά από ποτέ και τουλάχιστον 12 ομάδες γερά μέσα στο κόλπο της πρώτης 10άδας, οι αναμετρήσεις αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον και οι fantasy coaches διαλέγουν συνετά τα πρόσωπα που μπορούν να τους εκτοξεύσουν στην τελική ευθεία της σεζόν.
Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Νίκος Καρφής και Παναγιώτης Αρταβάνης παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους ενόψει της 31ης αγωνιστικής.
Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:
Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.
Κωδικός: 116450-CGISY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.