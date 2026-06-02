Ο Άρης προχωρά στην αγορά των δικαιωμάτων του Μάρτιν Χόνγκλα και αυτομάτως ενεργοποιείται το συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων με τον Καμερουνέζο μέσο.

Καθώς ο Μάρτιν Χόνγκλα ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Άρη στο δεύτερο μισό του Πρωταθλήματος και κυρίως στα Playoff 5-8, οι «κίτρινοι» αποφάσισαν την αγορά των δικαιωμάτων του Καμερουνέζου μέσου από τη Γρανάδα – έναντι ενός ποσού περί των δύο εκατομμυρίων ευρώ – και ταυτοχρόνως την ενεργοποίηση της συμφωνίας για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική κίνηση η οποία συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό σχέδιο του Άρη καθώς από την περασμένη άνοιξη είχε γίνει ξεκάθαρη συζήτηση με τον Καμερουνέζο μέσο και μάλιστα του είχε διευκρινιστεί ότι, ενόψει της επόμενης χρονιάς, θα χτιστεί μια ομάδα στην οποία ο ίδιος θα έχει ηγετικό ρόλο.

Η αξία της παρουσίας του Μάρτιν Χόνγκλα φάνηκε μέσα από τη βελτίωση που παρουσίασαν οι «κίτρινοι» στην τελική φάση του Πρωταθλήματος αλλά και μέσα από την ελευθερία κινήσεων που απέκτησε ο Ούρος Ράτσιτς. Ο 27χρονος μέσος ανταποκρίθηκε στον ρόλο του box to box παίκτη που είχε ανάγκη ο Άρης προσφέροντας τόσο σε αμυντικό όσο και σε επιθετικό επίπεδο. Μάλιστα στα Playoff σημείωσε δύο τέρματα και φυσικά ήταν από τους πρωταγωνιστές του Άρη στο σερί των πέντε διαδοχικών νικών.

Η απόφαση επένδυσης του Άρη στον Μάρτιν Χόνγκλα βασίζεται στην αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε αλλά και στην εκτίμηση ότι μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης χρονιάς, βάσει και των παραστάσεων που έχει αποκομίσει από την καριέρα του. Πέραν εξάλλου των χρόνων που πέρασε στη Γρανάδα, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε την εμπειρία της συνύπαρξης με τους σπουδαίους αστέρες της Μπαρτσελόνα, του Λίο Μέσι, σε μια περίοδο την οποία ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει εξαιρετικά διδακτική, πέραν των θητειών του σε Άντβερπ και την ιταλική Βερόνα.