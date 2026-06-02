Η μεταγραφή του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ θα φτάσει τα 5 εκατ. ευρώ με τον Ουκρανό εξτρέμ να αποτελεί μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές της Ένωσης.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι καθώς έφτασε σε συμφωνία για την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ από την Τράμπζονσπορ.

Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών ως το καλοκαίρι του 2030, σε ένα deal που θα φτάσει τα 5 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ προσθέτει έναν ποιοτικό παίκτη μεσοεπιθετικά, ο οποίος έχει μεγάλη έφεση στις ασίστ και για αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάστηκε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να αποκτηθεί.

Επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου μάλιστα ο Ζουμπκόφ γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή καθώς ξεπερνάει τα 4,5 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί τον Ιανουάριο για την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα από τη Φερεντσβάρος.

Στην πρώτη θέση γενικά είναι η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023 είχε φτάσει τα 6,5 εκατ. ευρώ στη Θέλτα.

Η πρώτη πεντάδα των ακριβότερων μεταγραφών της ΑΕΚ