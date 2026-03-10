Αποκάλυψη Gazzetta: Ο Σπανούλης λέει «au revoir» στη Μονακό!

Από τη στιγμή που δεν έχει δοθεί λύση στα σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τη Μονακό από τη διοίκηση του συλλόγου ο Έλληνας τεχνικός είναι πλέον θέμα χρόνου να ανακοινώσει την αποχώρηση του.

Την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μονακό φαίνεται πως έχει πάρει σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ο Βασίλης Σπανούλης, καθώς τίποτε δεν άλλαξε το τελευταίο διάστημα στην ομάδα που οδεύει στο χείλος του γκρεμού.

Η κατάσταση στο πριγκιπάτο είναι «αρρωστημένη» τον τελευταίο καιρό και το σημαντικότερο είναι πως δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση από τη διοίκηση στα ζητήματα που έχει θέσει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Έλληνας προπονητής περιμένει εδώ και καιρό απαντήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ομάδας και την οικονομική σταθερότητα του συλλόγου, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος. Το αντίθετο θα λέγαμε...

Όλα δείχνουν πλέον ότι η αποχώρησή του από τον πάγκο της Μονακό είναι θέμα ημερών. Ο ίδιος μοιάζει να έχει πάρει ήδη την απόφασή του μέσα του, καθώς η αδυναμία της διοίκησης και η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Η εικόνα διάλυσης γίνεται ακόμη πιο έντονη από τα βασικά ζητήματα που δεν έχουν λυθεί. Για το παιχνίδι με τη Ναντέρ η αποστολή ταξίδεψε με μόλις οκτώ παίκτες, μια εξέλιξη που αποτυπώνει ξεκάθαρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Το ρόστερ έχει αποδυναμωθεί και η καθημερινότητα μοιάζει όλο και πιο δύσκολη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση δείχνει αδύναμη να διαχειριστεί την κρίση, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο που συνεχώς επιδεινώνεται. Τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας κατάστασης όπου το οικονομικό ζήτημα μοιάζει να «καταπίνει» κάθε προσπάθεια για ομαλή λειτουργία του συλλόγου.

Ίσως γι’ αυτό και η αποχώρηση να αποτελεί τελικά τη λύτρωση για τον ίδιο. Όχι μόνο για να προστατεύσει τη δική του υστεροφημία και πορεία του στην προπονητική στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά και για να απομακρυνθεί από μια κατάσταση που δεν δείχνει να μπορεί να αλλάξει άμεσα.

Τα επόμενα 24ωρα φαίνεται πως θα γραφτεί ο επίλογος μιας πορείας που δεν θα μάθει κανείς που μπορούσε να φτάσει η φετινή Μονακό, εάν δεν έμπαιναν ως ανάχωμα τα οικονομικά και άλλα ζητήματα που προέκυψαν στον σύλλογο...