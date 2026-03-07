Ο Hoopfellas στάθηκε στην άμυνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα στον Κέντρικ Ναν

Ο Hoopfellas, στο Gazz Floor by Novibet, μίλησε για την άμυνα του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν τον Κέντρικ Ναν.

«Παιχνίδι που κρίθηκε στις κατοχές. Νιλικίνα, Μακίσικ και Τζόσεφ, γκαρντ οικονομίας δηλαδή. Στην άμυνα είχε συγκεκριμένη τακτική. Ρόσκαρε με σουτ του Χουάντζζο και δεν άφηνε τον Ναν να πατήσει καλά στον άξονα. Αν πατήσει εκεί είναι δύσκολο να τον κόψεις. Είναι ίσως ο καλύτερος σκόρερ στη σύγχρονη εποχή της Ευρωλίγκας από τα 5,5 μέτρα και μέσα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό και ανάγκασε τον Παναθηναϊκό σε λάθη», είπε, μεταξύ άλλων ο Hoopfellas.