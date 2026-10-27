Γουόρντ: «Ενθουσιασμένος που θα παίξω με τον Κόντσαρ - Είναι ένα χτύπημα για εμάς οι απουσίες»

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπεσίκτας, ενώ αναφέρθηκε στην προσθήκη του Τζον Κόντσαρ.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μία εκτός έδρας υποχρέωση στη EuroLeague. Για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης, θα φιλοξενηθεί από την Μπεσίκτας (28/10, 19:30), με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Ο Τάισον Γουόρντ έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει του αγώνα, αναφέρθηκε στις απουσίες, αλλά και τη μεταγραφή του Τζον Κόντσαρ στον Ολυμπιακό.

Ο Γουόρντ είπε

Για το ότι ο Κόντσαρ δήλωσε πως ανυπομονεί να παίξει μαζί του: «Το εκτιμώ πολύ, Πηγαίνουμε αρκετά πίσω στο κολλέγιο. Παίξαμε μαζί είχαμε κάποιες μάχες όταν ήμουν πρωτοετής. Ακόμα θυμάμαι να παίζω εναντίον του, να τον μαρκάρω. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί του. Ξέρω το παιχνίδι του και τη σπουδαία καριέρα που έκανε στο NBA και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή το να παίξουμε μαζί».

Για το ποιος είναι καλύτερος: «Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να πω τον εαυτό μου φυσικά. Αλλά ο χρόνος θα το δείξει αυτό. Είμαστε και οι δύο καλοί παίκτες. Αν είναι να είναι καλύτερος και να κερδίζουμε παιχνίδια δεν έχω θέμα με αυτό».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Κόντσαρ στην Ευρώπη: «Να έχει θέληση να καταλάβει τι γίνεται στην Ευρώπη. Είναι διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι θα είναι καλά. Με το να μην έχει τόσους χώρους όσους είχε συνηθίσει να έχει στο NBA θα είναι πιο εύκολο για αυτόν. Όχι πολύ πιο εύκολο αλλά θα είναι πιο εύκολο να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο από ότι έκανε στις ΗΠΑ».

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού: «Είναι σημαντικό το γεγονός πως έχουμε τόσες απουσίες σε κομβικούς παίκτες, είναι ένα χτύπημα για εμάς. Όμως έχουμε ένα βαθύ ρόστερ, έχουμε πολύ ταλέντο και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Να παίξουμε στο ίδιο επίπεδο ακόμα και χωρίς αυτά τα παιδιά».

Για την Μπεσίκτας: «Να κάνουμε όσα κάνουμε καλά. Να αμυνθούμε καλά μέσα στη ρακέτα μας. Να μην τους επιτρέψουμε να έρθουν πάνω μας. Έχουμε χάσει κάποιους πολύ σημαντικούς παίκτες για εμάς. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να μας επηρεάσει. Πρέπει να τρέξουμε το γήπεδο και να ανοίξουμε τον ρυθμό. Να είμαστε συμπαγείς αμυντικά και να παίξουμε το μπάσκετ μας».