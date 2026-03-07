Ο αναλυτής διαιτησίας, Τοντ Γουόρνικ, εστίασε στις φάσεις του ντέρμπι «αιωνίων» τονίζοντας πως υπήρξαν αμφιλεγόμενες φάσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη EuroLeague επικρατώντας με 86-80 του Παναθηναϊκού για το 11-0 στην Ευρώπη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, ενώ έκανε παράλληλα μεγάλο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.

Μετά από το ντέρμπι «αιωνίων» τα παράπονα για τη διαιτησία ήταν έντονα με αποκορύφωμα την αποκαθήλωση του μπάνερ με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την οροφή του Telekom Center Athens. Έτσι, ο αναλυτής διαιτησίας, Τοντ Γουόρνικ, ανέλυσε στο «BasketNews» όλες τις διατητικές αποφάσεις λεπτομερώς επεξηγώντας τα σωστά και τα λάθος σημεία.

Ξεκινώντας την ανάλυσή του τονίζει πως διαφωνεί με την στάση της προσοχής αποκλειστικά και μόνο στο κλείσιμο του ματς, καθώς έτσι αγνοούνται προηγούμενα διαιτητικά λάθη που αναπόφευκτα διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Σχολίασε έντονα τις φάσεις και υπογράμμισε το εξής: «Αν και στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξαν σχετικά λιγότερες αμφιλεγόμενες φάσεις, τα σημεία καμπής στο χθεσινό ελληνικό ντέρμπι σημειώθηκαν κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποκορύφωμα την τεχνική ποινή στον Ναν. Συνολικά, ήταν ένα ασυνήθιστο πρώτο ημίχρονο για ένα παιχνίδι τέτοιας έντασης. Παρά την επιθετική του άμυνα, ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με μόλις πέντε φάουλ στα πρώτα δύο δεκάλεπτα, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καθόλου στη γραμμή των βολών», εκφράζοντας την απορία του.

Αναλύοντας κάθε φάση και απόφαση ξεχωριστά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο δεκάλεπτο κατέληξε: «Ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει παράπονα για κάποια μη καταλογισμένα βήματα ή παράνομα σκριν, τα πιο εμφανή και επιδραστικά διαιτητικά λάθη του ντέρμπι έπληξαν κυρίως τον Παναθηναϊκό. Μπορεί κανείς, επομένως, να κατανοήσει την απογοήτευση του Παναθηναϊκού και τον λόγο που "κατέβασαν" το μπάνερ».