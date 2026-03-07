Κωστούλας στην κάμερα του Gazzetta μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Μπασκετικά δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά το ευχαριστήθηκα!»

Ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε στον Νίκο Ράπτη και στην κάμερα του Gazzetta για το πώς έζησε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη EuroLeague επικρατώντας με 86-80 του Παναθηναϊκού για το 11-0 στην Ευρώπη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, ενώ έκανε παράλληλα μεγάλο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει το ντέρμπι και μίλησε στον Νίκο Ράπτη και στην κάμερα του Gazzetta για το πώς έζησε το ματς.

«Μπασκετικά δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά το ευχαριστήθηκα. Ήμασταν σε όλη τη διάρκεια μπροστά και ήταν ένα καλό παιχνίδι», ήταν τα πρώτα λόγια του παίκτη της Μπράιτον για το παιχνίδι. Παράλληλα τόνισε πώς η ζωή στο Μπράιτον κυλάει καλά, αλλά του λείπει το ελληνικό φαγητό και ο καιρός, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά «όλα είναι συνήθεια». Τέλος αποκάλυψε πώς τα πηγαίνει με τα αγγλικά!