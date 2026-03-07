Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε η... αποκαθήλωση του λαβάρου με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ποιο είναι το λάβαρο και η δωδεκάδα που κατέκτησε τη EuroLeague το 2000.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να κατεβάσει από το Telekom Center, το λάβαρο που φαίνεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ποιο είναι το λάβαρο

Ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο EuroLeague της ιστορίας του το 2000 στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε 8.500 θεατές στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 73-67.

Το συγκεκριμένο λάβαρο δείχνει τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να σηκώνει την κούπα μπροστά στον κόσμο της ομάδας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έπεσε στη συζήτηση κάτι τέτοιο, καθώς και πέρυσι κατά τη διάρκεια των play offs ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές, ο ημήτρης Γιαννακόπουλος, ζήτησε μέσω ενός Instagram Story του να κατέβει το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, μετά από ένα φάουλ του Βενσάν Πουαριέ στον Κέντρικ Ναν στο φινάλε του Game 2 που κατά τη γνώμη του τριφυλλιού δεν δόθηκε.

Η 12ΑΔΑ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ 73-67

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τζεντίλε 3, Αλβέρτης 4, Μποντιρόγκα 9 (2/8δ., 5/8β., 4ρ., 2ασ.), Ρότζερς 4, Ρέμπρατσα 20 (5/6δ., 10/14β., 8ρ., 2τ.), Κάτας 17 (0/1δ., 2/3τρ., 11/14β., 2ασ.), Φώτσης 11 (3/4δ., 1/1τρ., 0/2β., 5ρ.), Μπερκ 7, Κοχ 6.