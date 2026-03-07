Οι καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό για το 11-0 σερί σε παιχνίδια στη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη EuroLeague επικρατώντας με 86-80 του Παναθηναϊκού για το 11-0 στην Ευρώπη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, ενώ έκανε παράλληλα μεγάλο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.