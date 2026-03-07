Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights του ντέρμπι που βάφτηκε... ερυθρόλευκο
Οι καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό για το 11-0 σερί σε παιχνίδια στη EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη EuroLeague επικρατώντας με 86-80 του Παναθηναϊκού για το 11-0 στην Ευρώπη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, ενώ έκανε παράλληλα μεγάλο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.