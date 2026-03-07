Μιλουτίνοφ: «Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την ομάδα που έχουμε»

Στις απουσίες του Ολυμπιακού και στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, στάθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 86-80 στο ΣΕΦ με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αναφέρεται στις δηλώσεις του, στη νίκη της ομάδας του.

Επίσης στάθηκε και στις απουσίες των «ερυθρόλευκων», ενώ αποθέωσε και τον κόσμο των Πειραωτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος που καταφέραμε να πάρουμε σήμερα τη νίκη. Καταφέραμε να φτάσουμε στον στόχο που είχαμε θέσει, βγάλαμε μεγάλη ενέργεια απόψε στο παιχνίδι. Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και κάθε παιχνίδι μετράει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό».

Για τις σημαντικές απουσίες του Ολυμπιακού: «Όσοι έπαιξαν σήμερα κατάφεραν να βγουν μπροστά, να βάλουν τον εαυτό τους μπροστά. Μέσα στο γήπεδο τα παιδιά κατάφεραν να πάρουν κάποιες πολύ σωστές αποφάσεις. Παίξαμε ένα πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτήν την ομάδα που έχουμε».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος ήταν εξαιρετικός σήμερα, τον ευχαριστούμε για την παρουσία του και θέλουμε να έρχονται όλο και περισσότερα πράγματα στο μέλλον».