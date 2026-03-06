Η Μπάγερν πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 80-85 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η Μπάγερν Μονάχου έφυγε με το «διπλό» από τη Beogradska Arena, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 80-85 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.

Οι Βαυαροί είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα στο Βελιγράδι, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Αντρέας Ομπστ (16π.). Από την άλλη πλευρά, ο Τσίμα Μονέκε σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-50, 70-72, 80-85.

