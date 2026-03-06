Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Άταμαν αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά πριν το τζάμπολ του ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Άταμαν έκαναν την είσοδό τους στο γήπεδο ανταλλάσσοντας θερμό χαιρετισμό λκαι αγκαλιά αμοιβαίου σεβασμού λίγο πριν ξεκινήσει το ντέρμπι.