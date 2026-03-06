Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το video του Gazzetta με την αναχώρηση των «πράσινων»
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες στη regular season από την Παρτίζαν, τη Φενέρμπαχτσε και την Παρί.
Πρόκειται για το τέταρτο φετινό συναπάντημα των δύο ομάδων, έπειτα από τον αγώνα πρωταθλήματος στο Φάληρο, τον τελικό Κυπέλλου στο Ηράκλειο και το ματς του α’ γύρου στο Telekom Center Athens. Η αποστολή των «πράσινων» αναχώρησε από το ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει, περίπου στις 19:15, με προορισμό το ΣΕΦ για το ντέρμπι των «αιωνίων».
Ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός 12άδας και δεν ακολούθησε την αποστολή στο πούλμαν σε αντίθεση με τους Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, Μάριους Γκριγκόνις και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός φιγουράρει στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-10, ενώ σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει από την ένατη θέση με ρεκόρ 16-13.
☘️👉 Αναχώρησε η αποστολή των πράσινων για το ΣΕΦ, δεν μπήκε στον πούλμαν ο Λεσόρ #paobc pic.twitter.com/jMzZnf3eJu— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.