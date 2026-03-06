Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε από το ξενοδοχείο για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες στη regular season από την Παρτίζαν, τη Φενέρμπαχτσε και την Παρί.

Πρόκειται για το τέταρτο φετινό συναπάντημα των δύο ομάδων, έπειτα από τον αγώνα πρωταθλήματος στο Φάληρο, τον τελικό Κυπέλλου στο Ηράκλειο και το ματς του α’ γύρου στο Telekom Center Athens. Η αποστολή των «πράσινων» αναχώρησε από το ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει, περίπου στις 19:15, με προορισμό το ΣΕΦ για το ντέρμπι των «αιωνίων».

Ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός 12άδας και δεν ακολούθησε την αποστολή στο πούλμαν σε αντίθεση με τους Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, Μάριους Γκριγκόνις και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός φιγουράρει στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-10, ενώ σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει από την ένατη θέση με ρεκόρ 16-13.