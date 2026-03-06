Προστατευτικό plexiglass έχει τοποθετηθεί πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.

Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.

Να τονιστεί πως για λόγους προστασίας στο ντέρμπι «αιωνίων» έχει τοποθετηθεί προστατευτικό plexiglass όπως συμβαίνει παραδοσιακά σε αυτά τα παιχνίδια στους πάγκους των φιλοξενούμενων τόσο στο ΣΕΦ, όσο και στο Τelekom Center.