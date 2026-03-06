Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το προστατευτικό plexiglass πίσω από τον πάγκο των «πράσινων»
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.
Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.
Να τονιστεί πως για λόγους προστασίας στο ντέρμπι «αιωνίων» έχει τοποθετηθεί προστατευτικό plexiglass όπως συμβαίνει παραδοσιακά σε αυτά τα παιχνίδια στους πάγκους των φιλοξενούμενων τόσο στο ΣΕΦ, όσο και στο Τelekom Center.
Η φωτογραφία του Gazzetta
