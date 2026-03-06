Γλίτωσε προσωρινά η Μονακό, παίρνοντας μια μηνιαία αναβολή, ωστόσο η 3η του Απρίλη είναι πολύ κρίσιμη ημερομηνία.

Όπως αναφέρει το BeBasket το κράτος του Μονακό αγόρασε μία μετοχή της ομάδας αντί 2.500.000 ευρώ διαγράφοντας τα χρέη αντίστοιχης αξίας (μισθοί, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες πληρωμές σε έκτακτους υπαλλήλους).

Έτσι αποφασίστηκε να διοριστεί ένας διαχειριστής για να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση της Μονακό. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, το ίδιο δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα κηρύξει την Μονακό αφερέγγυα ή όχι στην επόμενη ακρόαση την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Εάν ναι, θα διοριστεί ένας διαχειριστής και ο σύλλογος θα ανήκει 100% στο κράτος. Οι φιλοδοξίες του κράτους για το μέλλον του συλλόγου είναι προς το παρόν άγνωστες. Η Μονακό έχει σωθεί από το κράτος προς το παρόν όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ωστόσο σε ένα περίπου μήνα, στις 3 Απρίλη, έρχονται τα σπουδαία μαντάτα για μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τους τελευταίους μήνες.