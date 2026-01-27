Η Μονακό σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, γεγονός που απειλεί την πορεία της ομάδας στη Euroleague.

Τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και απειλούν τη συνοχή της στην προσπάθεια για να υλοποιήσει τους στόχους της στη Euroleague.

Ο Βασίλης Σπανούλης που έφτιαξε ένα σύνολο που είναι συμπαγές και φέρει τη «σφραγίδα» του στο παρκέ βλέπει πως κινδυνεύει να μην φτάσει εκεί που μπορεί, καθώς τα οικονομικά αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από τη Γαλλία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πρόσφατο ρεπορτάζ του BeBasket οι σημαντικές καθυστερήσεις στους μισθούς έκαναν τους παίκτες να σκεφτούν ακόμη και την αποχή από τις προπονήσεις!

Κάτι που θα είναι καταστροφικό, καθώς η Μονακό είναι στην πρώτη εξάδα της Euroleague και δείχνει ικανή να βρεθεί ξανά στο Final Four που θα γίνει αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens, με την προϋπόθεση βέβαια, πως δεν θα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα.



Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι ο πρόεδρος των μονεγάσκων Αλεξέι Φεντορίτσεφ εξακολουθεί να έχει ζητήματα με την πρόσβαση στα χρήματα του, γεγονός που τον υποχρεώνει να αναζητήσει άλλες λύσεις, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της ομάδας, αλλά και οι μισθοδοσία.

Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Μάλιστα, ακόμη και η περίπτωση του Κόρι Τζόσεφ δεν προχώρησε γι’ αυτό το λόγο, καθώς υπάρχει απαγόρευση μεταγραφών με συνέπεια ο παίκτης να είναι περίπου 1.5 μήνα στο Μονακό, αλλά τελικά να αποχωρεί, καθώς δεν μπορούσε να αγωνιστεί και κατέληξε στον Ολυμπιακό.

Τις δυσκολίες αυτές καλείται να διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης, προσπαθώντας να κάνει τη δουλειά του στο γήπεδο και παράλληλα να αφήσει ανεπηρέαστους τους παίκτες του, όσο κι αν κάτι τέτοιο μοιάζει πολύ δύσκολο.

Ο Έλληνας τεχνικός θα κάνει ότι μπορεί για να προστατεύσει τη δουλειά του και να μην αφήσει να «χαλάσει» κι άλλο το μυαλό των παικτών του, ώστε να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής...