Η Εuroleague όρισε τα ματς της Μακάμπι με τη Χάποελ και της Παρτίζαν με την Ντουμπάι.

Πολύ δύσκολη κατάσταση έχουν δημιουργήσει τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Φυσικά η κατάσταση έχει επηρεάσει και πολύ κόσμο και από αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ομάδες της Euroleague.

Η Εuroleague έκανε γνωστό πως αναβλήθηκαν τόσο το ματς της Μακάμπι με τη Χάποελ που ήταν προγραμματισμένο για τις 5 Μάρτη, όσο και η αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Ντουμπάι ΒC της ίδιας μέρας.

Η Euroleague έκανε γνωστές τις νέες ημερομηνίες.

Αναλυτικά

Οι αγώνες της 30ής αγωνιστικής μεταξύ Παρτίζαν και Ντουμπάι και Μακάμπι-Χάποελ έχουν επαναπρογραμματιστεί.

Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Παρτίζαν και Ντουμπάι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου στις 21:15 τοπική ώρα.