Euroleague: Η νέα ημερομηνία για το Παρτίζαν-Ντουμπάι και Μακάμπι-Χάποελ
Πολύ δύσκολη κατάσταση έχουν δημιουργήσει τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Φυσικά η κατάσταση έχει επηρεάσει και πολύ κόσμο και από αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ομάδες της Euroleague.
Η Εuroleague έκανε γνωστό πως αναβλήθηκαν τόσο το ματς της Μακάμπι με τη Χάποελ που ήταν προγραμματισμένο για τις 5 Μάρτη, όσο και η αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Ντουμπάι ΒC της ίδιας μέρας.
Η Euroleague έκανε γνωστές τις νέες ημερομηνίες.
Αναλυτικά
Οι αγώνες της 30ής αγωνιστικής μεταξύ Παρτίζαν και Ντουμπάι και Μακάμπι-Χάποελ έχουν επαναπρογραμματιστεί.
Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Παρτίζαν και Ντουμπάι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00 τοπική ώρα.
Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου στις 21:15 τοπική ώρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.