Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 101-83: Παράσταση τίτλου με Μαντάρ και Σόρκιν

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Μαντάρ

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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε επίδειξη δύναμης στον τελικό του ισραηλινού Super Cup, επικρατώντας με 101-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν κατέληξε στα χέρια της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία μετέτρεψε το πολυαναμενόμενο ντέρμπι με τη Χάποελ σε παράσταση για έναν ρόλο στον τελικό του ισραηλινού Super Cup. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας κυριάρχησε από νωρίς και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στο 101-83, δείχνοντας πως διαθέτει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσει προβλήματα.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του από νωρίς. Ο γκαρντ της Μακάμπι ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία και την εκτέλεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ασίστ, ενώ το τρίποντο που πέτυχε σχεδόν από την άλλη άκρη του γηπέδου με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έστειλε τη διαφορά στο +12 και ουσιαστικά έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του.

Η Μακάμπι είχε ήδη βάλει τις βάσεις για την επικράτησή της, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο πάτησε ακόμη περισσότερο το γκάζι. Κόλσον και Λούντμπεργκ μπήκαν στην εξίσωση, η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους και η Χάποελ βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Την ίδια στιγμή, ο Σόρκιν έκανε μεγάλη ζημιά κοντά στο καλάθι, φτάνοντας τους 16 πόντους και εκμεταλλευόμενος τις συνεργασίες με τους γκαρντ της Μακάμπι. Η ομάδα του Κάτας είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο και δεν επέτρεψε στη Χάποελ να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Κόλσον πρόσθεσε 13 πόντους, ο Λούντμπεργκ και ο Λιφ από 11, ενώ ο Γουάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, επιβεβαιώνοντας το βάθος που είχε η Μακάμπι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ έκανε ό,τι μπορούσε, καταγράφοντας 17 πόντους και 10 ασίστ, όμως η δική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του τελικού. Ο Νταν Οτούρου πρόσθεσε 13 πόντους και ο Κάρινγκτον 11, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι έμεινε στους 8.

 

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 54-42, 79-56, 101-83

Maccabi Rapyd Tel Aviv (Coach: Oded Katash)2PT3PT1PTReboundsFoulsFASTOASBlocksVAL+/-
#Player NameSMinPtsM/A%M/A%M/A%DRORTRPFFASTTOBKFBA
-Team00/000/000/00224000100030
0Gabriel "Iffe" Lundberg*23113/6501/3332/210050522202011431
1Jaylen Hoard*2331/6170/101/11006281231314815
3Amit Ebo321/2500/200/0001100000000-4
5Armando Bacot Jr.1892/3671/11002/21001234100300116
7Nitay Dodo100/000/000/00000000000001
9Roman Sorkin*21164/7570/108/10803142600020205
11Will Rayman1681/2502/4500/000002010000412
12John Dibartolomeo1851/2501/2500/000222111100518
17Keaton Wallace23102/4502/6330/001121112200715
22T.J Leaf13114/41001/11000/00202211221014-5
26Yam Madar*19132/4502/4503/310030312207002219
50Bonzie Colson*22134/5800/205/6832022610000165
Total10125/455610/273721/2488251136192212720451240

Hapoel IBI Tel Aviv (Coach: Dimitris Itoudis)2PT3PT1PTReboundsFoulsFASTOASBlocksVAL+/-
#Player NameSMinPtsM/A%M/A%M/A%DRORTRPFFASTTOBKFBA
-Team00/000/000/00112000100010
2Antonio Blakeney*1721/3330/200/001010102101-2-17
5Khadeen Carrington23111/11002/5403/475303230000011-4
6Itay Segev1542/3670/000/10527110000096
7Amir Coffey2762/5400/202/210020211111004-22
9Guy Palatin1530/101/2500/00235300121142
10Bar Timor*1251/2501/2500/0000020122011-13
14Oz Blayzer1651/2501/3330/0030310000015-9
16Zach LeDay*2281/3332/4500/0020253010003-14
22Vasilije Micic*25172/3673/7434/4100303451610021-6
25Dan Oturu*18136/7860/001/250538440213120-16
33Max Heidegger1091/11002/3671/250000011110093
Total8318/315812/304011/15732793623194171854860
     

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