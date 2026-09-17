Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 101-83: Παράσταση τίτλου με Μαντάρ και Σόρκιν
Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν κατέληξε στα χέρια της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία μετέτρεψε το πολυαναμενόμενο ντέρμπι με τη Χάποελ σε παράσταση για έναν ρόλο στον τελικό του ισραηλινού Super Cup. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας κυριάρχησε από νωρίς και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στο 101-83, δείχνοντας πως διαθέτει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσει προβλήματα.
Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του από νωρίς. Ο γκαρντ της Μακάμπι ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία και την εκτέλεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ασίστ, ενώ το τρίποντο που πέτυχε σχεδόν από την άλλη άκρη του γηπέδου με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έστειλε τη διαφορά στο +12 και ουσιαστικά έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του.
Η Μακάμπι είχε ήδη βάλει τις βάσεις για την επικράτησή της, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο πάτησε ακόμη περισσότερο το γκάζι. Κόλσον και Λούντμπεργκ μπήκαν στην εξίσωση, η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους και η Χάποελ βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Την ίδια στιγμή, ο Σόρκιν έκανε μεγάλη ζημιά κοντά στο καλάθι, φτάνοντας τους 16 πόντους και εκμεταλλευόμενος τις συνεργασίες με τους γκαρντ της Μακάμπι. Η ομάδα του Κάτας είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο και δεν επέτρεψε στη Χάποελ να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Κόλσον πρόσθεσε 13 πόντους, ο Λούντμπεργκ και ο Λιφ από 11, ενώ ο Γουάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, επιβεβαιώνοντας το βάθος που είχε η Μακάμπι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ έκανε ό,τι μπορούσε, καταγράφοντας 17 πόντους και 10 ασίστ, όμως η δική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του τελικού. Ο Νταν Οτούρου πρόσθεσε 13 πόντους και ο Κάρινγκτον 11, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι έμεινε στους 8.
Τα δεκάλεπτα: 28-26, 54-42, 79-56, 101-83
|Maccabi Rapyd Tel Aviv (Coach: Oded Katash)
|2PT
|3PT
|1PT
|Rebounds
|Fouls
|FAS
|TO
|AS
|Blocks
|VAL
|+/-
|#
|Player Name
|S
|Min
|Pts
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|DR
|OR
|TR
|PF
|FA
|ST
|TO
|BK
|FBA
|-
|Team
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|Gabriel "Iffe" Lundberg
|*
|23
|11
|3/6
|50
|1/3
|33
|2/2
|100
|5
|0
|5
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|14
|31
|1
|Jaylen Hoard
|*
|23
|3
|1/6
|17
|0/1
|0
|1/1
|100
|6
|2
|8
|1
|2
|3
|1
|3
|1
|4
|8
|15
|3
|Amit Ebo
|3
|2
|1/2
|50
|0/2
|0
|0/0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|5
|Armando Bacot Jr.
|18
|9
|2/3
|67
|1/1
|100
|2/2
|100
|1
|2
|3
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|0
|11
|6
|7
|Nitay Dodo
|1
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Roman Sorkin
|*
|21
|16
|4/7
|57
|0/1
|0
|8/10
|80
|3
|1
|4
|2
|6
|0
|0
|0
|2
|0
|20
|5
|11
|Will Rayman
|16
|8
|1/2
|50
|2/4
|50
|0/0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|12
|12
|John Dibartolomeo
|18
|5
|1/2
|50
|1/2
|50
|0/0
|0
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|5
|18
|17
|Keaton Wallace
|23
|10
|2/4
|50
|2/6
|33
|0/0
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|15
|22
|T.J Leaf
|13
|11
|4/4
|100
|1/1
|100
|0/0
|0
|2
|0
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|14
|-5
|26
|Yam Madar
|*
|19
|13
|2/4
|50
|2/4
|50
|3/3
|100
|3
|0
|3
|1
|2
|2
|0
|7
|0
|0
|22
|19
|50
|Bonzie Colson
|*
|22
|13
|4/5
|80
|0/2
|0
|5/6
|83
|2
|0
|2
|2
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|5
|Total
|101
|25/45
|56
|10/27
|37
|21/24
|88
|25
|11
|36
|19
|22
|12
|7
|20
|4
|5
|124
|0
|Hapoel IBI Tel Aviv (Coach: Dimitris Itoudis)
|2PT
|3PT
|1PT
|Rebounds
|Fouls
|FAS
|TO
|AS
|Blocks
|VAL
|+/-
|#
|Player Name
|S
|Min
|Pts
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|DR
|OR
|TR
|PF
|FA
|ST
|TO
|BK
|FBA
|-
|Team
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|Antonio Blakeney
|*
|17
|2
|1/3
|33
|0/2
|0
|0/0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|0
|1
|-2
|-17
|5
|Khadeen Carrington
|23
|11
|1/1
|100
|2/5
|40
|3/4
|75
|3
|0
|3
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|-4
|6
|Itay Segev
|15
|4
|2/3
|67
|0/0
|0
|0/1
|0
|5
|2
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|6
|7
|Amir Coffey
|27
|6
|2/5
|40
|0/2
|0
|2/2
|100
|2
|0
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|-22
|9
|Guy Palatin
|15
|3
|0/1
|0
|1/2
|50
|0/0
|0
|2
|3
|5
|3
|0
|0
|1
|2
|1
|1
|4
|2
|10
|Bar Timor
|*
|12
|5
|1/2
|50
|1/2
|50
|0/0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|2
|2
|0
|1
|1
|-13
|14
|Oz Blayzer
|16
|5
|1/2
|50
|1/3
|33
|0/0
|0
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|-9
|16
|Zach LeDay
|*
|22
|8
|1/3
|33
|2/4
|50
|0/0
|0
|2
|0
|2
|5
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|-14
|22
|Vasilije Micic
|*
|25
|17
|2/3
|67
|3/7
|43
|4/4
|100
|3
|0
|3
|4
|5
|1
|6
|1
|0
|0
|21
|-6
|25
|Dan Oturu
|*
|18
|13
|6/7
|86
|0/0
|0
|1/2
|50
|5
|3
|8
|4
|4
|0
|2
|1
|3
|1
|20
|-16
|33
|Max Heidegger
|10
|9
|1/1
|100
|2/3
|67
|1/2
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|9
|3
|Total
|83
|18/31
|58
|12/30
|40
|11/15
|73
|27
|9
|36
|23
|19
|4
|17
|18
|5
|4
|86
|0
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