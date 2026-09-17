Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε επίδειξη δύναμης στον τελικό του ισραηλινού Super Cup, επικρατώντας με 101-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν κατέληξε στα χέρια της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία μετέτρεψε το πολυαναμενόμενο ντέρμπι με τη Χάποελ σε παράσταση για έναν ρόλο στον τελικό του ισραηλινού Super Cup. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας κυριάρχησε από νωρίς και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στο 101-83, δείχνοντας πως διαθέτει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσει προβλήματα.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του από νωρίς. Ο γκαρντ της Μακάμπι ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία και την εκτέλεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ασίστ, ενώ το τρίποντο που πέτυχε σχεδόν από την άλλη άκρη του γηπέδου με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έστειλε τη διαφορά στο +12 και ουσιαστικά έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του.

Η Μακάμπι είχε ήδη βάλει τις βάσεις για την επικράτησή της, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο πάτησε ακόμη περισσότερο το γκάζι. Κόλσον και Λούντμπεργκ μπήκαν στην εξίσωση, η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους και η Χάποελ βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Την ίδια στιγμή, ο Σόρκιν έκανε μεγάλη ζημιά κοντά στο καλάθι, φτάνοντας τους 16 πόντους και εκμεταλλευόμενος τις συνεργασίες με τους γκαρντ της Μακάμπι. Η ομάδα του Κάτας είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο και δεν επέτρεψε στη Χάποελ να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Κόλσον πρόσθεσε 13 πόντους, ο Λούντμπεργκ και ο Λιφ από 11, ενώ ο Γουάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, επιβεβαιώνοντας το βάθος που είχε η Μακάμπι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ έκανε ό,τι μπορούσε, καταγράφοντας 17 πόντους και 10 ασίστ, όμως η δική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του τελικού. Ο Νταν Οτούρου πρόσθεσε 13 πόντους και ο Κάρινγκτον 11, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι έμεινε στους 8.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 54-42, 79-56, 101-83

Maccabi Rapyd Tel Aviv (Coach: Oded Katash) 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls FAS TO AS Blocks VAL +/- # Player Name S Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO BK FBA - Team 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 Gabriel "Iffe" Lundberg * 23 11 3/6 50 1/3 33 2/2 100 5 0 5 2 2 2 0 2 0 1 14 31 1 Jaylen Hoard * 23 3 1/6 17 0/1 0 1/1 100 6 2 8 1 2 3 1 3 1 4 8 15 3 Amit Ebo 3 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 5 Armando Bacot Jr. 18 9 2/3 67 1/1 100 2/2 100 1 2 3 4 1 0 0 3 0 0 11 6 7 Nitay Dodo 1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 Roman Sorkin * 21 16 4/7 57 0/1 0 8/10 80 3 1 4 2 6 0 0 0 2 0 20 5 11 Will Rayman 16 8 1/2 50 2/4 50 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 12 12 John Dibartolomeo 18 5 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 5 18 17 Keaton Wallace 23 10 2/4 50 2/6 33 0/0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 7 15 22 T.J Leaf 13 11 4/4 100 1/1 100 0/0 0 2 0 2 2 1 1 2 2 1 0 14 -5 26 Yam Madar * 19 13 2/4 50 2/4 50 3/3 100 3 0 3 1 2 2 0 7 0 0 22 19 50 Bonzie Colson * 22 13 4/5 80 0/2 0 5/6 83 2 0 2 2 6 1 0 0 0 0 16 5 Total 101 25/45 56 10/27 37 21/24 88 25 11 36 19 22 12 7 20 4 5 124 0