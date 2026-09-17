Ο Γιαμ Μαντάρ έκλεισε με άκρως εκπληκτικό τρόπο το πρώτο ημίχρονο του τελικού του Σούπερ Καπ κόντρα στη Χάποελ ευστοχώντας από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Ισραήλ με αυτό να είναι το πρώτο δυνατό τεστ για τις δύο ομάδες και η πρώτη ευκαιρία στη σεζόν για τίτλο πριν τις επίσημες διοργανώσεις.

Η ομάδα του Οντέτ Κάτας ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο ματς χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά με την Μακάμπι να κλείνει το ημίχρονο με σκορ 54-42. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο το προβάδισμα που έχτισε η Μακάμπι, αλλά και ο άκρως εντυπωσιακός τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Ο λόγος φυσικά για το αδιανόητο buzzer beater τρίποντο δια χειρός Γιαμ Μαντάρ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη αφήντοντας άπαντες άφωνους.

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