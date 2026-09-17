Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Μαντάρ ευστόχησε με buzzer beater από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη!
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ στο Ισραήλ με αυτό να είναι το πρώτο δυνατό τεστ για τις δύο ομάδες και η πρώτη ευκαιρία στη σεζόν για τίτλο πριν τις επίσημες διοργανώσεις.
Η ομάδα του Οντέτ Κάτας ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο ματς χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά με την Μακάμπι να κλείνει το ημίχρονο με σκορ 54-42. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο το προβάδισμα που έχτισε η Μακάμπι, αλλά και ο άκρως εντυπωσιακός τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.
Ο λόγος φυσικά για το αδιανόητο buzzer beater τρίποντο δια χειρός Γιαμ Μαντάρ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη αφήντοντας άπαντες άφωνους.
Δείτε το εντυπωσιακό καλάθι
מה זה היה????! 😱 pic.twitter.com/sWXotFW6a6— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) September 17, 2026
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