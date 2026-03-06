Χέιζ-Ντέιβις: «H Euroleague δεν κερδίζεται στα χαρτιά, πρέπει να παίξεις το παιχνίδι»

Ο Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε στην μετακόμιση του στον Παναθηναϊκό και στη Euroleague.

Στο Allwyn Game Time μίλησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στη φετινή Euroleague, την οποία έχει στόχο.

«Υποστηρίξτε μας όταν παίζουμε καλά. Υποστηρίξτε μας ακόμη περισσότερο όταν δεν παίζουμε καλά. Και να θυμάστε πάντα, προσπαθούμε για το καλύτερο», ανέφερε αρχικά για τον κόσμο των πράσινων.

Για την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Αυτό που λέω στον εαυτό μου είναι να είμαι προσγειωμένος και να είμαι παρών σε ό,τι συμβαίνει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα, φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο, να κερδίσω ξανά, αν σταθώ τόσο τυχερός».

Για το αν ο Παναθηναϊκός έχει αυτό που χρειάζεται για να πάρει τη Εuroleague: «Θα έλεγα στα χαρτιά ναι. Αλλά τα παιχνίδια δεν κερδίζονται στα χαρτιά. Πρέπει να πας και να παίξεις το παιχνίδι, όπου πρέπει να κερδίσουμε πολλά παιχνίδια στη σειρά για να βρεθούμε σε καλή θέση. Μετά μπαίνεις στα playoffs και κάνεις το καλύτερο για να κερδίσεις. Όταν φτάσεις σε ένα Final Four πρέπει να έχεις και την τύχη με το μέρος σου. Η Παρασκευή θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για να μας βάλει στη σωστή κατεύθυνση».