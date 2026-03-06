Στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός 10 ώρες πριν το ντέρμπι με Ολυμπιακό: Αποφασίζει ο Λεσόρ

Στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής ο Λεσόρ και αποφασίζει αν θα παίξει το βράδυ.

Στο ΣΕΦ βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να είναι το shootaround που του δίνει δικαίωμα η Euroleague. Κάτι που ο Εργκίν Άταμαν είχε προαναγγείλει στην χθεσινή media day των «πράσινων» πριν το σημερινό μεγάλο ματς που θα ξεκινήσει στις 21:15.

«Το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ. Θα είμαστε για shootaround. Φέτος έχουμε κάνει προπόνηση στο δικό μας γήπεδο και μετά ταξιδεύαμε και έτσι κάναμε και σήμερα, όπως σε όλα τα παιχνίδια μας στη EuroLeague. Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ και ήταν πολύ ευγενικοί, μας έδωσαν τον χρόνο να προπονηθούμε εκεί», είχε πει ο Τούρκος τεχνικός.

Μάλιστα στην χαλαρή αυτή προπόνηση, ο Ματίας Λεσόρ, όπως είχε πει ο προπονητής των «πράσινων» θα αποφασίσει αν θα συμμετέχει στο ντέρμπι. «Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε».

