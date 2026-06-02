Παναθηναϊκός: Σε ξενοδοχείο η αποστολή για όλη τη διάρκεια των τελικών
Σε ξενοδοχείο θα θα καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού από το βράδυ της Τρίτης (2/6), μέχρι και το πέρας των τελικών της Stoiximan GBL.
Μετά τη προπόνηση της Τρίτης (2/6), παίκτες και προπονητές θα καταλύσουν σε ξενοδοχείο, προκειμένου να παραμείνουν απερίσπαστοι συγκεντρωμένοι στην μάχη του τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό.
Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στα τρία χρόνια του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό καθώς πάντα επιλεγόταν στα ματς με τον Ολυμπιακό η αποστολή να καταλύει σε ξενοδοχείο μόνο ανήμερα του αγώνα μετά την πρωινή προπόνηση, ενώ το ίδιο ίσχυε και για τα παιχνίδια της EuroLeague.
Με αυτό τον τρόπο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και το πόσο θέλει να παραμείνει η ομάδα συγκεκριμένη ενόψει των μεγάλων αναμετρήσεων που θα κρίνουν και τον τίτλο.
