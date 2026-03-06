Η απουσία του Σάσα Βεζένκοβ αλλάζει τις ισορροπίες στη θέση «4» για τον Ολυμπιακό και φέρνει νέα δεδομένα στη μάχη με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Μέχρι να αποκτηθεί ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ολυμπιακός είχε υπεροχή στη θέση «4» με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Άλεκ Πίτερς, έναντι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και του Ντίνου Μήτογλου. Η απουσία όμως του Βεζένκοβ σε συνδυασμό με την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις δίνει μια άλλη διάσταση πλέον στις «μάχες» των «αιωνίων» στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Μάλιστα, είναι πλέον εμφανές πως στη θέση «4» τα ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR αποκτούν πλέον καθοριστικό ρόλο. Η απουσία του Σάσα Βεζένκοβ αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προσαρμόσει το rotation των «ερυθρόλευκων», χρησιμοποιώντας τον Άλεκ Πίτερς και, κατά συνθήκη τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR του Έργκιν Άταμαν έχει πλέον στο «4» το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μετατοπίζοντας τον Ντίνο Μήτογλου στο «5».

Οι αλλαγές αυτές δίνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μάχη των τεσσαριών που μπορεί να κρίνει πολλά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η εμπειρία του Κώστα Παπανικολάου και η εκτελεστική δεινότητα του Άλεκ Πίτερς θα προσπαθήσουν να ισορροπήσουν απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που πρόσθεσε την ίδια ώρα ποιότητα στη συγκεκριμένη θέση.

Προφανώς και το κενό του Βεζένκοφ είναι πολύ μεγάλο, καθώς οι εύκολοι πόντοι του θα λείψουν από τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο Πίτερς έχει δείξει πως μπορεί στην καλή του ημέρα να κάνει τους «ερυθρόλευκους» προσωρινά να μην... επικαλεστούν τον Σάσα.

Από την άλλη μεριά, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φέρνει μια νέα διάσταση στον Παναθηναϊκό AKTOR, με την ικανότητα να εκτελεί από μέση και μακρινή απόσταση αλλά και να πασάρει από το low post, προς την περιφέρεια προκαλώντας προβλήματα σε καλές άμυνες, όπως είναι αυτή του Ολυμπιακού. Κάτι που είδαμε και στον τελικό Κυπέλλου στην Κρήτη. Ο Χέιζ-Ντέιβις με τον Ερνανγκόμεθ συνθέτουν ένα πολύ δυνατό δίδυμο στο «4» με τον Ντίνο Μήτογλου να μετατοπίζεται στη θέση του σέντερ.

Οι παίκτες που θα αγωνιστούν στη συγκεκριμένη θέση για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR θα πρέπει να δείξουν συνέπεια και να αναλάβουν κρίσιμες πρωτοβουλίες και επιθετικά σε καθοριστικά σημεία, καθιστώντας τη θέση αυτή πραγματικό βαρόμετρο για την ομάδα που θα επικρατήσει.