Λίγες ώρες πριν από ακόμη ένα ντέρμπι «αιωνίων» στη EuroLeague, τα βλέμματα στρέφονται και στους πάγκους. Ο Εργκίν Άταμαν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζουν τη δική τους προπονητική... μονομαχία, μια κόντρα που τα τελευταία χρόνια γράφει νέα κεφάλαια μέσα από τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Υπάρχουν ντέρμπι και ντέρμπι και υπάρχει και το απόλυτο ντέρμπι των «αιωνίων». Ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αθλητικού γεγονότος και μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Όταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός βρίσκονται απέναντι, η συζήτηση δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά αφορά τις ιστορίες, τις προσωπικότητες και τις ξεχωριστές μονομαχίες που έχουν προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο ενδιαφέροντος. Η σημαντικότερη φυσικά δεν είναι άλλη από εκείνη ανάμεσα στον Εργκίν Άταμαν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Το αποψινό (06/03, 21:15) ντέρμπι της EuroLeague στο ΣΕΦ είναι το τέταρτο «αιώνιο» της φετινής σεζόν και έρχεται να προστεθεί σε μια αντιπαλότητα που πλέον έχει αποκτήσει τη δική της στατιστική και αγωνιστική σημασία και αν κάτι δείχνουν οι αριθμοί, είναι ότι η ισορροπία ανάμεσα στους δύο προπονητές είναι πλέον σχεδόν απόλυτη.

Η ιστορία προ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις χρονολογούνται δέκα χρόνια πριν οι δύο κορυφαίοι τεχνικοί βρεθούν σε κοινό έδαφος στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά βρέθηκαν αντίπαλοι το 2013, όταν ο Μπαρτζώκας βρισκόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Άταμαν σε εκείνον της Γαλατασαράι. Εκείνη τη χρονιά, ο Ολυμπιακός (που αργότερα θα κατέκτησε και τη EuroLeague) πήρε δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η ιστορία όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγα χρόνια αργότερα, ο Άταμαν απάντησε με 2-0 με τη σειρά του ως προπονητής της Γαλατά απέναντι στον Μπαρτζώκα της Μπαρτσελόνα, ενώ τα επόμενα χρόνια οι δύο τους συναντήθηκαν ξανά όταν ο Έλληνας τεχνικός βρέθηκε στη Χίμκι και ο Τούρκος στον πάγκο της Αναντολού Εφές.

Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις γνώρισαν πολλές εναλλαγές. Από το 2018 έως το 2022 ο Αταμάν έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί έξι συνεχόμενων νικών, με αποκορύφωμα τον ημιτελικό του Final Four του 2022 στο Βελιγράδι, όταν το τρίποντο του Βασίλιε Μίσιτς απέναντι στον Ολυμπιακό στην εκπνοή έστειλε την Εφές στον τελικό με 77-74.

Η μεγαλύτερη νίκη του Μπαρτζώκα απέναντι στον Άταμαν ήταν με διαφορά 18 πόντων, τόσο με τον Ολυμπιακό το 2014 όσο και με τη Χίμκι το 2017. Από την άλλη πλευρά, η πιο βαριά ήττα για τον Έλληνα κόουτς ήρθε το 2021, όταν η Εφές του Αταμάν επικράτησε με 76-53 του Ολυμπιακού.

Με αριθμούς

Ολυμπιακός – Γαλατασαράι: 2-0 για τον Μπαρτζώκα

Μπαρτσελόνα – Γαλατασαράι: 0-2 για τον Άταμαν

Χίμκι – Αναντολού Εφές: 2-2

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: 2-6 για τον Άταμαν

Η «κόντρα» μεταφέρθηκε στην Ελλάδα

Η αντιπαλότητα των δύο προπονητών πήρε νέα διάσταση το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Εργκίν Άταμαν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Από εκείνη τη στιγμή, η μονομαχία τους μεταφέρθηκε στο πιο φορτισμένο περιβάλλον της Ευρώπης με το ντέρμπι των «αιωνίων» στο επίκεντρο.

Την πρώτη τους σεζόν ως αντίπαλοι στους πάγκους των δύο ελληνικών ομάδων (2023-24) επικράτησε απόλυτη ισορροπία. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες με 6-6 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Σούπερ Καπ, το Κύπελλο και δύο παιχνίδια της EuroLeague, ενώ πήρε και δύο νίκες στους τελικούς. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός του Άταμαν ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο τέλος της χρονιάς, κατακτώντας το πρωτάθλημα αλλά και την EuroLeague στην πρώτη κιόλας σεζόν του Τούρκου προπονητή στον πάγκο του τριφυλλιού.

Την περσινή σεζόν το προβάδισμα έγειρε υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζώκας προηγήθηκε με 7-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν πάρει τρεις νίκες στη EuroLeague και μία στο Σούπερ Καπ, ενώ κυριάρχησαν και στο πρωτάθλημα κατακτώντας το.

Φέτος, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στις αναμετρήσεις του πρώτου γύρου σε πρωτάθλημα και EuroLeague με τον Παναθηναϊκό όμως, να πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κυριαρχώντας με 79-68.

Στη συνολική τους προϊστορία, οι αριθμοί μαρτυρούν πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο προπονητές. Συγκεκριμένα, μετρούν 21 νίκες έκαστος σε 42 αναμετρήσεις. Ένα πραγματικό μπραντεφέρ που στην Ελλάδα όμως δίνει στον Γιώργο Μπαρτζώκα το προβάδισμα με 15-11.

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στην πρόσφατη ιστορία των ντέρμπι είναι το απόλυτο σερί του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague ανεξαρτήτως της μονομαχίας των δύο προπονητών, καθώς αυτό κρατά πριν την άφιξη του Τούρκου τεχνικού στον «πράσινο» πάγκο. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 10 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση απέναντι στο «τριφύλλι», ένα στατιστικό που δίνει ξεχωριστή βαρύτητα σε κάθε ευρωπαϊκή τους συνάντηση.

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες - Ένας κοινός στόχος

Πέρα από τα αποτελέσματα, η κόντρα Αταμάν – Μπαρτζώκα είναι και σύγκρουση δύο διαφορετικών σχολών.

Ο Αταμάν βασίζεται συχνά στο ατομικό ταλέντο και σε ένα πιο «σφιχτό» ροτέισον, δίνοντας μεγάλη ευθύνη στους πρωταγωνιστές του ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Ο Μπαρτζώκας, αντίθετα, έχει χτίσει τη φιλοσοφία του πάνω στη δομή, την κυκλοφορία της μπάλας και την απόλυτη προσήλωση στο σύστημα και στο ομαδικό πνεύμα.

Παρά τις διαφορές τους, οι δύο προπονητές δεν έχουν κρύψει ποτέ τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο ίδιος ο Αταμάν είχε δηλώσει το 2023: «Ο Ολυμπιακός έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Είναι εξαιρετικός και η ομάδα του παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην EuroLeague».

Ωστόσο, με το βάρος των συνεχόμενων παρουσιών σε Final Four για τους Πειραιώτες χωρίς τη λύτρωση της κατάκτησης, αλλά και με φόντο τη διεξαγωγή του φέτος στο Telekom Center Athens το διακύβευμα αποκτά εντελώς διαφορετική αξία και για τους δύο «αιώνιους». Κάθε νίκη και κάθε παιχνίδι μετράει.

Το ντέρμπι της Παρασκευής 6 Μαρτίου

Το παιχνίδι στο ΣΕΦ έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν και οι δύο προπονητές γνωρίζουν τη σημασία του. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-10 απέχοντας τέσσερις νίκες από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός (μετά και την ήττα της Μονακό) βρίσκεται στην ένατη θέση με 16-13 και ψάχνει διακαώς την αντίδραση για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Ο Μπαρτζώκας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο του εφησυχασμού: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αθλητισμό είναι ο εφησυχασμός. Η ομάδα που προέρχεται από καλές εμφανίσεις συχνά έχει λιγότερο κίνητρο. Προσπαθώ τόσα χρόνια να το καταπολεμήσω. Δεν ξέρω πως σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Με αυτά που γράφτηκαν, πιστεύουν πως θα πάρουν την Euroleague. Το θεωρούν και σίγουρο».

Από την πλευρά του, ο Αταμάν εμφανίστηκε ήρεμος:«Είναι ένα παιχνίδι EuroLeague, ένα ντέρμπι. Δεν έχει σημασία η έδρα. Είμαστε στην τελική ευθεία της σεζόν και πρέπει να πάρουμε περισσότερες νίκες για να βελτιώσουμε τη θέση μας. Είναι ένα ντέρμπι, αλλά δεν έχεις διαφορετική πίεση. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Δεν έχουμε επιπλέον πίεση. Είμαστε σίγουροι πως θα παίξουμε στα πλέι οφ και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four».

Και κάπως έτσι, ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά ιστορία των «αιωνίων» ετοιμάζεται να γραφτεί. Με δύο προπονητές που εκπροσωπούν διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά μοιράζονται το ίδιο πράγμα: την ικανότητα να μετατρέπουν κάθε μεταξύ τους παιχνίδι σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν απλό αγώνα μπάσκετ.