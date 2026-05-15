Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Παναθηναϊκός - Μύκονος και το Άστον Βίλα - Λίβερπουλ
Παρασκευή σήμερα (15/5) και το μενού στις αθλητικές μεταδόσεις δεν είναι και τόσο... πλούσιο, κάντε υπομονή όμως καθώς το Σαββατοκύριακο έρχεται με πολλή δράση σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Όσον αφορά το σήμερα, στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten σας βάζουν στο κλίμα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής των Playoffs στη Stoiximan Superleague, με την ΑΕΚ έτοιμη να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να μάχονται για την 2η θέση.
Από εκεί και πέρα, στις 19:00 (ΕΡΤ2) ο Παναθηναϊκός καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του και να υπερκεράσει το εμπόδιο της Μυκόνου, στον πρώτο προημιτελικό της Stoiximan GBL. Το βράδυ στις 22:00 (Novasports Premier League), υπάρχει η πολλή ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της Premier League, μεταξύ της Άστον Βίλα και της Λίβερπουλ, με φόντο το εισιτήριο του Champions League.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- ΠΑΟΚ - Άρης (18:00, Novasports Start - τελικός Κυπέλλου Κ19)
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00, ΕΡΤ Σπορτς 2 - τελικός Α1 Γυναικών Χάντμπολ)
- Παναθηναϊκός - Μύκονος (19:00, ΕΡΤ2)
- Άστον Βίλα - Λίβερπουλ (22:00, Novasports Premier League)
