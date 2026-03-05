Η Χάποελ Τελ Αβίβ και συγκεκριμένα ο Οφέρ Γιανάι, σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», έχει προσεγγίσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με διετή πρόταση, όμως ο «Ζοτς» έχει τις αμφιβολίες του.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε την παρθενική της σεζόν στη EuroLeague με εντυπωσιακό τρόπο, καταφέρνοντας να βρεθεί για μεγάλο διάστημα ακόμη και στην κορυφή της βαθμολογίας. Ωστόσο, με την είσοδο της νέας χρονιάς η εικόνα της ομάδας άλλαξε, καθώς γνώρισε έξι ήττες στα τελευταία δέκα παιχνίδια και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση, τέσσερις νίκες πίσω από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε.

Η αγωνιστική αυτή πτώση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος φημίζεται για τον παρορμητικό του χαρακτήρα και τις δημόσιες τοποθετήσεις του έχοντας την πεποίθηση πως βάσει του δυναμικού της ομάδας, τα αποτελέσματα θα έπρεπε να είναι καλύτερα.

Γι’ αυτό και στο μυαλό του έχει ήδη αρχίσει να ωριμάζει η ιδέα μιας αλλαγής στον πάγκο της ομάδας. Ο μεγάλος στόχος του Γιανάι για την επόμενη σεζόν είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως μεταφέρει η «Mundo Deportivo», ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Σέρβο τεχνικό, καταθέτοντάς του μια πολύ δελεαστική πρόταση διετούς συνεργασίας.

Να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται στον πάγκο από τον Νοέμβριο του 2024 και το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Γιανάι δεν θεωρεί ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο.

Παρότι ο Ομπράντοβιτς εξέλαβε με ενδιαφέρον την πρόταση, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση έχει περιπλεχθεί σημαντικά λόγω της πολεμικής σύγκρουσης του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Η γεωπολιτική ένταση έχει ήδη επηρεάσει άμεσα τις ισραηλινές ομάδες, καθώς τόσο η Χάποελ όσο και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι υποχρεωμένες να αγωνίζονται εκτός χώρας, δίνοντας τα εντός έδρας παιχνίδια τους σε ουδέτερες έδρες, όπως συμβαίνει και με την ομάδα της Ντουμπάι BC.

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων, οι πιθανότητες να αποδεχθεί ο Ομπράντοβιτς την πρόταση μιας ισραηλινής ομάδας φαίνεται να μειώνονται αισθητά. Το τοπίο παραμένει ρευστό και πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις των επόμενων μηνών, που θα καθορίσουν τόσο το μέλλον του πάγκου της Χάποελ όσο και το επόμενο βήμα στην καριέρα του Σέρβου προπονητή.