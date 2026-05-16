Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπνέι Ερτζλίγια: Οριστική διακοπή στην αναμέτρηση
Η Χάποελ Τελ Αβίβ κοντραριζόταν κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια, ωστόσο ο Δημήτρη Ιτούδης είχε στη διάθεσή του μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση, λόγω της απεργίας του σωματείου παικτών.
Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτο ημιχρόνου, η ομάδα του Τελ Αβίβ, έμεινε μόλις με έναν παίκτη και ο αγώνας διάκοπη οριστικά. Οι Μίτσιτς και Ράντολφ ήταν οι πρώτοι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ και στη συνέχεια και ο Ις Ουεϊντραίτ έφτασε τα πέντε φάουλ, όπως και ο Τάι Οντιάσε.
Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να έχει διαθέσιμο μόνο τον Τζόναθαν Μόντλεϊ, με το σκορ να είναι 70-59 υπέρ της Μπνέι Ερτζλίγια.
(VIDEO) Prekinut meč Hapoela jer su ostali sa jednim igračem na parketu!— Sport Klub (@sportklub) May 16, 2026
Vasa #Micić prvi izašao i dobio aplauz publike...https://t.co/RErO32ZnSE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.