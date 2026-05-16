Οριστική διακοπή στην αναμέτρηση μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Ερτζλίγια, καθώς η ομάδα του Ιτούδη έμεινε μόλις με έναν παίκτη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κοντραριζόταν κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια, ωστόσο ο Δημήτρη Ιτούδης είχε στη διάθεσή του μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση, λόγω της απεργίας του σωματείου παικτών.

Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτο ημιχρόνου, η ομάδα του Τελ Αβίβ, έμεινε μόλις με έναν παίκτη και ο αγώνας διάκοπη οριστικά. Οι Μίτσιτς και Ράντολφ ήταν οι πρώτοι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ και στη συνέχεια και ο Ις Ουεϊντραίτ έφτασε τα πέντε φάουλ, όπως και ο Τάι Οντιάσε.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να έχει διαθέσιμο μόνο τον Τζόναθαν Μόντλεϊ, με το σκορ να είναι 70-59 υπέρ της Μπνέι Ερτζλίγια.