Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπνέι Ερτζλίγια: Οριστική διακοπή στην αναμέτρηση

Οριστική διακοπή στην αναμέτρηση μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Ερτζλίγια, καθώς η ομάδα του Ιτούδη έμεινε μόλις με έναν παίκτη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κοντραριζόταν κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια, ωστόσο ο Δημήτρη Ιτούδης είχε στη διάθεσή του μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση, λόγω της απεργίας του σωματείου παικτών.

Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτο ημιχρόνου, η ομάδα του Τελ Αβίβ, έμεινε μόλις με έναν παίκτη και ο αγώνας διάκοπη οριστικά. Οι Μίτσιτς και Ράντολφ ήταν οι πρώτοι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ και στη συνέχεια και ο Ις Ουεϊντραίτ έφτασε τα πέντε φάουλ, όπως και ο Τάι Οντιάσε.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να έχει διαθέσιμο μόνο τον Τζόναθαν Μόντλεϊ, με το σκορ να είναι 70-59 υπέρ της Μπνέι Ερτζλίγια.

 

@Photo credits: INTIME
     

