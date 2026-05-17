Το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Ερζλία διακόπηκε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου λόγω έλειψης παικτών (μόλις ένας έμεινε στην ομάδα του Ιτούδη). Για ποιο λόγο έγινε αυτό.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη έπαιζε με τη Μπνέι Ερζλία, αλλά στο ξεκίνημα ο Δημήτρη Ιτούδης είχε στη διάθεσή του μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση, λόγω της απεργίας του σωματείου παικτών.

Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Τελ Αβίβ, έμεινε μόλις με έναν παίκτη και ο αγώνας διάκοπη οριστικά. Οι Μίτσιτς και Ράντολφ ήταν οι πρώτοι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ και στη συνέχεια και οΟυεϊντραίτ έφτασε τα πέντε φάουλ, όπως και ο Τάι Οντιάσε.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 70-59 υπέρ της Μπνέι Ερτζλίγια και τον Μότλεϊ να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος για τους ηττημένους.

H απεργία που έκανε πολύ δύσκολη την κατάσταση

H πρώτη κατηγορία του Ισραήλ αντιμετωπίζει κρίση μετά την ανακοίνωση της πρώτης απεργίας των παικτών της μετά από 14 χρόνια.

Το μέτρο θεσπίστηκε από την Ένωση Παικτών Καλαθοσφαίρισης της χώρας μετά την αδυναμία για αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβολαίων με τη διοίκηση του πρωταθλήματος. Με επίκεντρο την λήξη της τρέχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, η Ένωση έχει ως στόχο ένα νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των εγχώριων ταλέντων.

Η διαμάχη τροφοδοτείται από τη μείωση του χρόνου παιχνιδιού για τους παίκτες του Ισραήλ. Στοιχεία της Ένωσης αποκαλύπτουν ότι η παρουσία των εγχώριων παικτών στο γήπεδο μειώθηκε στα 73,8 λεπτά ανά αγώνα αυτή τη σεζόν. Μεγάλη μείωση από τον περσινό μέσο όρο των 91,9 λεπτών.

Σε απάντηση στο αδιέξοδο, η Ένωση παικτών στο Ισραήλ ανακοίνωσε την αναστολή πέντε αγώνων της κανονικής περιόδου που ήταν να διεξαχθούν για το Σαββατοκύριακο. Ο οργανισμός προειδοποίησε ότι οι διαταραχές θα συνεχιστούν μέχρι η διοίκηση να υπογράψει νέα συμφωνία.