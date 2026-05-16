Χάποελ Τελ Αβίβ: Μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμοι κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια
Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Μπνέι Ερτζλίγια (21:00), ενόψει της 20ης αγωνιστικής του ισραηλινού πρωταθλήματος, με τον Δημήτρη Ιτούδη να έχει στη διάθεσή του μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους.
Συγκεκριμένα λόγω της απεργίας του σωματείου παικτών, η ομάδα του Τελ Αβίβ, θα παραταχθεί μόλις με μία 5αδα.
Αναλυτικά οι διαθέσιμοι: Βασίλιε Μίσιτς, Ις Ουέινράιτ, Λένι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ και Τάιους Τζόουνς
Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:
«Αγαπητοί φίλαθλοι,
Ο αποψινός αγώνας (21:00) απέναντι στην Ερτζλίγια θα διεξαχθεί κανονικά.
Λόγω της απεργίας της ένωσης παικτών, το ρόστερ για απόψε θα αποτελείται από τους: Λιβάι Ράντολφ, Ις Γουέινραϊτ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Βασίλιε Μίτσιτς και Τάιους Τζόουνς.
