Mπαρτζώκας: «Με αυτά που γράφτηκαν για τον Παναθηναϊκό, θεωρούν σίγουρο πως θα πάρουν την Euroleague»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ντέρμπι αιωνίων και στάθηκε στο πρόβλημα το εφησυχασμού.

Mε σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός. Οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Μόρις

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον εφησυχασμό που δημιουργεί θέμα στις ομάδες, ενώ αναφέρθηκε και στους πράσινους και τις πιθανότητες τους.

Αναλυτικά όσα είπε

«Δεδομένες οι απουσίες, Βεζένκοβ-Γουόκαπ δεν θα παίξουν στο ματς. Μόρις είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Σφίξιμο στη μέση, Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και ικανοί να πάρουν το ματς», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Στο Κύπελλο ήταν ένα ματς ιδιαίτερο που δεν παίξαμε καθόλου καλά. Με τη Ζάλγκιρις ειναι άλλο ματς. Δεν ήταν εύκολο παρόλο που κερδίζουμε για πολλά χρόνια. Το χάσαμε στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να προχωράς μπροστά, Το ατυχές ήταν πως δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε όλοι μαζί. Λείπανε τρεις παίκτες με την Εθνική. Και οι τραυματίες που δεν μας άφησαν να ετοιμαστούμε όπως πρέπει. Θέλουμε να κερδίσουμε στο γήπεδο μας απέναντι σε έναν ιδιαίτερο και δύσκολο αντίπαλο. Έχουμε το κίνητρο να το κάνουμε».

Για τα σερί: «Δεν παίζουν ρόλο τα σερί. Να σας πω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα στον αθλητισμό είναι ο εφησυχασμός. Η ομάδα που προέρχεται από καλές εμφανίσεις, πάντα έχει λιγότερο κίνητρο. Φάνηκε στο ματς του Κυπέλλου όπως φάνηκε κια πέρυσι μετά τον πρώτο τελικό που χάσαμε εύκολα. Προσπαθώ τόσα χρόνια να καταπολεμήσω τον εφησυχασμό. Είναι στη φύση του ανθρώπου».

Για τη διαφορά στην κατάταξη και τις ιδιαιτερότητες στο ματς: «Δεν ξέρω πως σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Με αυτά που γράφτηκαν, πιστεύουν πως θα πάρουν την Euroleague. Το θεωρούν και σίγουρο. Τι πίεση έχουν για την 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό.

Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο και είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολύ ταλέντο έπαιξαν και καλά εναντίον μας. Όμως παίζουμε στην έδρα μα το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για μας όταν παίζουμε εκεί. Αναλύσαμε στους παίκτες μας τι δεν καναμε καλά».

Καλούμαστε να μην σκεφτούμε τα σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον τελικό του Κυπέλλου. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο αύριο θα κερδίσει και το οποίο αναλύσαμε στους παίκτες. Τι δεν κάναμε καλά στον τελικό του Κυπέλλου και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλύτερα από εμάς για να μας κερδίσει αυτό. Αυτό είναι όλο»

Για τον περιορισμό των ξένων που δεν υπάρχει στη Euroleague: «Είναι σημαντικό, σκεφτείτε να μην είχαμε παίκτες που ειναι κομβικοί στα ντέρμπι. Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Τζόζεφ. Ο Πίτερς που δεν ήταν λόγω περιορισμού. Δεν μετράνε τα πρόσωπα όσο η φιλοσοφία της ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε σκληρά εναντίον μας και μπράβο του. Μεγαλύτερη η δική μου ευθύνη. Τώρα κάναμε καλύτερη δουλειά σε αυτό».

Tέλος είπε: «Είναι σίγουρα καλοί παίκτες όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά πόσο μπορούν να μπουν στο πνεύμα της ομάδας. Δυστυχώς οι τραυματισμοί και των τριών γιατί είναι διαφορετικό να λέμε ότι είναι εδώ, αλλά δεν ήταν εδώ. Γιατί σας θυμίζω ότι περίπου μήνα λείψαμε οι περισσότεροι από αυτούς. Και γι’ αυτό και επιβαρύνθηκε πάρα πολύ ο Γουόκαπ σε παιχνίδια με πολύ χρόνο συμμετοχής. Να εδώ είναι η ευκαιρία να να δούμε τελικά σε ποιο σημείο είμαστε».