Πόσο καλά ξέρεις τα ντέρμπι αιωνίων στη Euroleague; (quiz)

Το Gazzetta θέλει να δει πόσο καλά ξέρουν οι αναγνώστες τους τις μάχες των αιωνίων στη Euroleague.

H μεγάλη στιγμή έφτασε. Το ντέρμπι αιωνίων στη Euroleague θα παιχθεί απόψε το βράδυ στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός θα δώσει μάχη με τον Παναθηναϊκό. Ένας ματς που υπόσχεται συγκινήσεις και έχει σπουδαία ιστορία στη Euroleague.

Το Gazzetta για άλλη μια φορά βάζει στην εξίσωση τους αναγνώστες του και τους ζητά να δείξουν πόσο καλά ξέρεις τις μάχες των αιωνίων. Δύσκολα κάποιος θα κάνει το 15/15.

Στις 19.45 το Gazz Floor by Novibet θα είναι live με pre game show, όλα τα νέα και σύνδεση με το ΣΕΦ:

Πάμε να δούμε πόσο καλοί είστε!

