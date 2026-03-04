Αταμάν: «Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»!

Την πίστη του πως μπορεί ο Παναθηναϊκός AKTOR να το... ξανακάνει όπως την πρώτη χρονιά εξέφρασε ο προπονητής της ομάδας Έργκιν Άταμαν στην κοπή της πίτας του συλλόγου.

Μεγάλη εμπιστοσύνη στον Παναθηναϊκό AKTOR έχει ο Έργκιν Άταμαν και αυτό το εξήγησε στην κοπή της πίτας του συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (4/3). Ο Τούρκος τεχνικός ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη στήριξη που παρέχει σε όλους στο κλαμπ, ενώ επισήμανε πως μπορεί να ξανακάνει η ομάδα ότι και την πρώτη χρονιά!

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μας προσκάλεσε για άλλη μια φορά σε αυτή την παραδοσιακή γιορτή της κοπής της πίτας. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζει όλους σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλη αυτή την ομάδα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους» δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν παίρνοντας τον λόγο μετά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πάντα θετική του άποψη για την ομάδα. Να του δώσουμε αυτό που χρειάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος ότι δεν τα θέλει για το τραπέζι του. Θέλει αυτά τα κύπελλα για όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Ακόμα κι αν μέχρι τώρα μας ακολουθούσε γενικά μία μεγάλη ατυχία. Αλλά η πραγματική σεζόν θα τελειώσει στα μέσα Ιουνίου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη να μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν όπως την πρώτη χρονιά που το κάναμε. Το κάναμε και μπορούμε να το κάνουμε ξανά» συμπλήρωσε ο Τούρκος τεχνικός.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλης Παρθενόπουλος ο οποίος σημείωσε: «Σε αυτά που είπε ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο αγαπημένος μας coach, το μόνο που θα προσθέσω εκτός από τις ευχές, είναι ότι θέλω να ξέρετε ότι έχουμε λάβει, λόγω αυτού του πολύ δυσάρεστου περιστατικού που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, όλα τα μέτρα και τις προφυλάξεις προκειμένου να έχουμε ασφαλή ταξίδια. Και επίσης , θέλω να ξέρετε ότι έχουμε στο μυαλό μας και εργαζόμαστε πάνω σε ένα νέο format για τη διοργάνωση για την επόμενη σεζόν, ώστε να προστατεύσουμε την ευημερία των αθλητών. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά σε όλους».

Από το αγωνιστικό τμήμα οι τυχεροί της εκδήλωσης ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις (πήρε το μεγάλο δώρο), ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, ο General Manager of Basketball Operations, Δημήτρης Κοντός, καθώς και ο επικεφαλής φυσικοθεραπευτής της ομάδας, Κοσμάς Κοντογιάννης.