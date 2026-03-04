Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αφού είχε «εγκλωβιστεί» στο Ντουμπάι και είναι πλέον ασφαλής

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Σαρούνας Γιασικέβιτσιους ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, μαζί με τους συνεργάτες του.

Συγκεκριμένα ο Αρμάντο Μπάκοτ και ο φυσιοθεραπευτής, Χάϊμε Καπέλα Μπούζα βρίσκονταν στο Ντουμπάι επίσης, ενώ στο Άμπου Ντάμπι βρισκόταν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ουγκούρ Οζάν, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Next Gen.

Ο Λιθουανός τεχνικός βρέθηκε στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όμως οι εξελίξεις με την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατούσε στη Μέση Ανατολή τον εμπόδισαν στο να γυρίσει.

Η Φενέρμπαχτσε από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε πως ο προπονητής και τα μέλη της ομάδας δεν διατρέχαν κίνδυνο, ενώ το βράδυ της Τρίτης μπόρεσε να βρει τη λύση και να τους γυρίσουν πίσω στη «βάση» τους, στην Τουρκία, δίνοντας τέλος στην αγωνία.