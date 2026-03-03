Φενέρμπαχτσε: Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας ενημέρωσε πως τα μέλη της ομάδας επιστρέφουν στην Κωνσταντινούπολη
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μαζί με άλλα τρία μέλη της Φενέρμπαχτσε ήταν μέχρι πρότινος εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, χωρίς να έχουν τρόπο να αποχωρήσουν από την πόλη των ΗΑΕ εξαιτίας της εμπόλεμης κατάατασης στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα ο Αρμάντο Μπάκοτ και ο φυσιοθεραπευτής, Χάϊμε Καπέλα Μπούζα βρίσκονταν στο Ντουμπάι επίσης, ενώ στο Άμπου Ντάμπι βρισκόταν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ουγκούρ Οζάν, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Next Gen.
Ο τελευταίος μέσω ανάρτησής του στο «X» ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της ομάδας βρίσκονται μαζί κι ετοιμάζονται να πετάξουν από το Ντουμπάι προκειμένου να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τη στήριξή του.
Η ανάρτηση
«Είμαστε καλά. Είμαστε όλοι μαζί στην πτήση για να αναχωρήσουμε από το Ντουμπάι και ελπίζουμε να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη απόψε. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη και τα μηνύματα».
Hepimiz iyiyiz. Biraz sonra Dubai’den kalkacak uçakta hep beraberiz ve bu gece İstanbul’da olabilmeyi umuyoruz. Desteğiniz ve mesajlarınız için teşekkürler. https://t.co/IvCEMTOsBj— Ugur Ozan Sulak (@ugurozan) March 3, 2026
