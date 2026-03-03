Η Euroleague στη συνεδρίαση της την Τρίτη (3/3) αποφάσισε για τις νέες έδρες της Μακάμπι, της Χάποελ και της Ντουμπάι, έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις και την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οριστικά εκτός Τελ Αβίβ και Ντουμπάι θα διεξαχθούν οι αγώνες των Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι αντίστοιχα, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε η Euroleague στη συνεδρίαση της την Τρίτη (3/3), λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιστρέφει στην έδρα που είχε μέχρι να γυρίσει στο Ισραήλ, δηλαδή το Βελιγράδι, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται ήδη στη Σόφια, όπου θα παραμείνει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης και η Ντουμπάι έχει δηλώσει ως έδρα το Σαράγεβο.

Βέβαια, για την έδρα της Ντουμπάι η Euroleague θα εξετάσει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, καθώς θα πρέπει να αξιολογηθούν πολλοί παράγοντες μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι δεν έχει διεξαχθεί ποτέ ξανά αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εκεί.

Το σίγουρο είναι ότι μετά από αυτήν την απόφαση θα επηρεαστούν και τα παιχνίδια των «αιωνίων» καθώς έχουν από δύο παιχνίδια με αυτές τις ομάδες εκτός έδρας. Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός έχει να αγωνιστεί με την Ντουμπάι (24/3) και με την Χάποελ (2/4) ενώ αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη (9/4).