Το Δ.Σ. της EuroLeague συνεδριάζει σήμερα (03/03) με την εμπόλεμη κατάσταση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, η EuroLeague αναμένεται να πραγματοπποιήσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με τον νέο CEO, Τσους Μπουένο, στο τιμόνι της διοργάνωσης.

Η ατζέντα ήταν ήδη γεμάτη με θέματα όπως το αγωνιστικό ημερολόγιο, οι ομάδες της επόμενης σεζόν και τυχόν αλλαγές στο format, όμως η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπαίνει σε πρώτο πλάνο με τεράστια ερωτηματικά γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η σεζόν. Η επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχει αναστείλει κάθε αθλητική δραστηριότητα στη χώρα, με τον εναέριο χώρο κλειστό, βάζοντας ουσιαστικά «στον πάγο» τα παιχνίδια των Χάποελ και Μακάμπι.

Η EuroLeague, η οποία είχε ήδη αποφασίσει την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για τη συνέχεια της σεζόν. Ήδη, αναβλήθηκε το ματς Χάποελ – Παρί (εξ αναβολής 21η αγωνιστική) και το παιχνίδι της Μακάμπι με τη Χάποελ για την 30ή αγωνιστική, μαζί και με την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τη Ντουμπάι BC της ίδιας μέρας.

Με το τέλος της regular season να πλησιάζει η ασφάλεια των παικτών και των ομάδων είναι προτεραιότητα με τις πιθανότητες μεταφοράς των εντός έδρας αγώνων σε Σόφια (Χάποελ) και Βελιγράδι (Μακάμπι) να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες.