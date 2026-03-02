Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές της 30ης αγωνιστικής

Η μάχη στο Euroleague Fantasy Challenge συνεχίζεται και η ομάδα του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Η κανονική διάρκεια της φετινής Euroleague πλησιάζει όλο και πιο κοντά στη γραμμή του τερματισμού. Κι εδώ είναι που όλα αναμένονται να κριθούν, τόσο σε επίπεδο play-offs και play-in, όσο και στο επίπεδο της τελικής κατάταξης των απανταχού ομάδων του Euroleague Fantasy Challenge.

Με το ημερολόγιο να δείχνει αισίως Μάρτιο και λιγότερες από 10 στροφές να απομένουν για το φινάλε, κάθε «στροφή» πλέον είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Νίκος Καρφής και Ευτυχία Οικονομίδου παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους ενόψει της 30ης αγωνιστικής.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY