Αλαφούζος: «Υπάρχει μια ιδέα για να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος»

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την ιστορική διαδρομή της Λεωφόρου ο Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε την ιδέα ώστε να παραμείνει «ζωντανό» το γήπεδο.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία που ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε ως γήπεδο του το «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς το Τριφύλλι θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο ΟΑΚΑ, ώστε να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση στον Βοτανικό. Η Λεωφόρος θα παραμείνει στον «χάρτη» της Super League και την επόμενη σεζόν, ως έδρα της Κηφισιάς, όμως υπάρχει σχέδιο ώστε να παραμείνει «ζωντανή» σε βάθος ετών.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία», αποκάλυψε μια ιδέα που υπάρχει για το γήπεδο, μετά την κατασκευή του project του Βοτανικού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μεγαλομέτοχος του κλαμπ, ο στόχος είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού να διατηρηθεί με τρόπο που θα κρατά ζωντανή τη μνήμη και τη σύνδεση με τον σύλλογο. Η πρόταση είναι να παραμείνουν τα δύο πέταλα, καθώς και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Για το σχέδιο υπάρχει και σχετική μακέτα που παρουσιάστηκε, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ένα πάρκο, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ και ανοιχτή πισίνα.

Φυσικά πρόκειται για μακρόπνοο project, καθώς για να γίνει πράξη θα πρέπει να εξεταστεί από την Πολιτεία και τον Δήμο Αθηναίων.