Ο Βαγγέλης Μόρας είναι έτοιμος για την επιστροφή του σε πάγκο συλλόγου κι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta δεν αποκλείεται αυτός να είναι της Athens Kallithea.

Ο Βαγγέλης Μόρας κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΕΠΟ ως προπονητής της Εθνικής Νέων και είναι έτοιμος να επιστρέψει σε... ρυθμούς συλλόγου. Ο 44χρονος κόουτς έφτασε κοντά στον Πανιώνιο, αλλά στη Νέα Σμύρνη κατέληξε ο Χουάν Φεράντο, όμως όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta δεν αποκλείεται τελικά να κοουτσάρει έτερη ομάδα που έχει προσδοκίες να διεκδικήσει την άνοδο. Ο λόγος για την Athens Kallithea.

Ο σύλλογος της Αττικής, μετά την περασμένη κακή σεζόν, κατά την οποία βρέθηκε στα Play Out, έχει ως στόχο να κάνει εκ νέου πρωταθλητισμό στη Super League 2 και μάλιστα να «χτυπήσει» την άνοδο. Πρώτος στόχος των αδελφών Φιλιππάκων ήταν o... γνώριμος στο «Ελ Πάσο» και «μετρ» των ανόδων, Αλέκος Βοσνιάδης, όμως μετά από συζητήσεις διάρκειας 1,5 μήνα οι δυο πλευρές κατέληξαν να μη συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, με τον έμπειρο τεχνικό να φαντάζει πολύ πιθανό να μετακομίσει στις Σέρρες για χάρη του Πανσερραϊκού.

Οι διοικούντες το κλαμπ επιθυμούν να πάνε σε έναν προπονητή με μέλλον, ο οποίος θα μπορεί να αποτελέσει και επένδυση, με την περίπτωση του Μόρα να βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα του συλλόγου.

Ο 44χρονος κόουτς αποτελεί λύση με φιλοδοξίες και προοπτική, ενώ παράλληλα πρόκειται για άνθρωπο του ποδοσφαίρου με μεγάλη προσωπικότητα και παραστάσεις από μεγάλο επίπεδο σε Ελλάδα και Ιταλία, έχοντας υπάρξει μεταξύ άλλων παίκτης της ΑΕΚ, της Μπολόνια και της Ελλάς Βερόνα. Από το καλοκαίρι του 2024 ήταν στον πάγκο της Εθνικής Νέων, στην οποία είχε απόλυτα θετική παρουσία και την οδήγησε στο Elite Round.

Από εκεί και πέρα η Athens Kallithea κινείται και για τη διαμόρφωση του ρόστερ της με τον Ιούνιο να είναι μήνας εξελίξεων. Από το ρόστερ θα στηριχθούν τόσο κάποιοι νεαροί ελπιδοφόροι ποδοσφαιριστές, όσο και κάποιοι πιο έμπειροι, όπως ο Μιχάλης Μανιάς, ο οποίος αναμένεται να ανανεώσει.

Από πλευράς μεταγραφικών το κλαμπ της Αττικής αναμένεται να κάνει... τριπλή κίνηση από την εξαιρετική την περασμένη σεζόν Ελλάς Σύρου, καθώς ο 33χρονος χαφ Ηρακλής Γαρουφαλιάς είναι ήδη «κλεισμένος», ενώ είναι πιθανό ίδιο δρομολόγιο να ακολουθήσει και ο 30χρονος δεξιός μπακ Κωνσταντίνος Προβυδάκης. Παράλληλα υπάρχει και προφορική συμφωνία με τον Ατρόμητο για τον δανεισμό του 22χρονου στόπερ Μιχάλη Σταματούλα.