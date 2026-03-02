Αναβολή και στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Ντουμπάι BC ανακοίνωσε η Εuroleague.

Πολύ δύσκολη κατάσταση έχουν δημιουργήσει τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Φυσικά η κατάσταση έχει επηρεάσει και πολύ κόσμο και από αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ομάδες της Euroleague.

Η Εuroleague έκανε γνωστό πως αναβλήθηκαν τόσο το ματς της Μακάμπι με τη Χάποελ που ήταν προγραμματισμένο για τις 5 Μάρτη, όσο και η αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Ντουμπάι ΒC της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δευτέρα 9 Μάρτη είναι πιθανή ημερομηνία για να διεξαχθεί το ματς της Παρτίζαν με την Ντουμπάι.

Η ανακοίνωση

«Η Euroleague Basketball θα ήθελε να ενημερώσει ότι οι ακόλουθοι αγώνες της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague έχουν αναβληθεί:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Παρτίζαν – Dubai BC, ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Οι αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή και της αδυναμίας ταξιδιού μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου. Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή των αγώνων, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές και με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες»