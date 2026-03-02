Gazz Floor by Novibet: «Η σημασία του ντέρμπι και η επιρροή του Κυπέλλου»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο Δημήτρης Κατσιώνης (aka Hoopfellas), ο Νίκος Παπαδογιάννης και ο Αντώνης Καλκαβούρας ανέλυσαν στο «Gazz Floor by Novibet» τα όσα αναμένεται να συμβούν στο ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ.

Μετά τις ήττες των «αιωνίων» από την Ζάλγκιρις στο Κάουνας και την Παρί στο «T-Center» ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 30η αγωνιστική της Euroleague.