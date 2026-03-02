Gazz Floor by Novibet: «Η σημασία του ντέρμπι και η επιρροή του Κυπέλλου»
Το «Gazz Floor by Novibet» ανέλυσε τα όσα περιμένουμε να δούμε στο ντέρμπι της Παρασκευής, με τους Hoopfellas, Ιωάννη Παπαπέτρου, Νίκο Παπαδογιάννη και Αντώνη Καλκαβούρα να αναφέρονται εκτενώς στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.
Μετά τις ήττες των «αιωνίων» από την Ζάλγκιρις στο Κάουνας και την Παρί στο «T-Center» ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 30η αγωνιστική της Euroleague.
Δείτε τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή της περασμένη Πέμπτης (26/2) για το ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού
