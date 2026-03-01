Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Α1 Γυναικών και παράλληλα προέκυψαν και τα ζευγάρια των play offs με το «αιώνιο» ντέρμπι να ξεχωρίζει.

Ολοκληρώθηκε και η τελευταία αγωνιστική της Α1 Γυναικών για την κανονική περίοδο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα για να τερματίσει στην τρίτη, ο πρώτος Αθηναϊκός έκανε... περίπατο απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου που βρέθηκε στην τέταρτη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανσερραϊκού το Σάββατο (28/02) για την δεύτερη θέση της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Αμύντας – ΠΑΟΚ 86-90

Νέα Ιωνία – Παναθλητικός 70-88

Αθηναϊκός – Ανόρθωση Βόλου 94-52

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 66-79

Πανσεραϊκός – Παναθηναϊκός 60-88

Η τελική βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 39 1685-1262 423

2) Παναθηναϊκός 39 1783-1328 455

3) Ολυμπιακός 36 1695-1402 293

4) Παναθλητικός 30 1545-1553 -8

5) Πανσερραϊκός 30 1405-1418 -13

6) Πρωτέας Βούλας 29 1510-1512 -2

7) ΠΑΣ Γιάννινα 29 1330-1494 -164

8) ΠΑΟΚ 28 1554-1700 -146

9) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 26 1349-1548 -199

10) Αμύντας 23 1366-1599 -233

11) Ανόρθωση Βόλου 21 1351-1757 -406

Η διεξαγωγή των play offs

Με την ολοκλήρωση της regular season προέκυψαν και τα ζευγάρια των play offs που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Τα ζευγάρια διασταυρώνονται ως εξής: Ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο και προκρίνεται εκείνη η ομάδα που θα φτάσει στις τρεις (αν τα μεταξύ τους είναι 1-1) ή τέσσερις (αν τα μεταξύ τους είναι 2-0) νίκες επί της αντιπάλου της μεταφέροντας παράλληλα τα αποτελέσματα από τα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο.

Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο ο Αθηναϊκός απέναντι στον Παναθλητικό, όσο και ο Παναθηναϊκός απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό ξεκινούν με το 2-0, με αποτέλεσμα η ομάδα που θα φτάσει στις τέσσερις (4) νίκες να προκρίνεται στον τελικό.

Play Offs

Θέσεις 1-4

Αθηναϊκός-Παναθλητικός (2-0)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (2-0)

Θέσεις 5-8

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2-0)

Πρωτέας Βουλας-ΠΑΣ Γιάννινα (1-1)

Play Out

Αμύντας – Ανόρθωση Βόλου (1-1)