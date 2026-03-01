Α1 Γυναικών: Τα ζευγάρια των play offs με ντέρμπι «αιωνίων» και η κατάταξη
Ολοκληρώθηκε και η τελευταία αγωνιστική της Α1 Γυναικών για την κανονική περίοδο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα για να τερματίσει στην τρίτη, ο πρώτος Αθηναϊκός έκανε... περίπατο απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου που βρέθηκε στην τέταρτη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανσερραϊκού το Σάββατο (28/02) για την δεύτερη θέση της κατάταξης.
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής
Αμύντας – ΠΑΟΚ 86-90
Νέα Ιωνία – Παναθλητικός 70-88
Αθηναϊκός – Ανόρθωση Βόλου 94-52
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 66-79
Πανσεραϊκός – Παναθηναϊκός 60-88
Η τελική βαθμολογία
1) Αθηναϊκός 39 1685-1262 423
2) Παναθηναϊκός 39 1783-1328 455
3) Ολυμπιακός 36 1695-1402 293
4) Παναθλητικός 30 1545-1553 -8
5) Πανσερραϊκός 30 1405-1418 -13
6) Πρωτέας Βούλας 29 1510-1512 -2
7) ΠΑΣ Γιάννινα 29 1330-1494 -164
8) ΠΑΟΚ 28 1554-1700 -146
9) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 26 1349-1548 -199
10) Αμύντας 23 1366-1599 -233
11) Ανόρθωση Βόλου 21 1351-1757 -406
Η διεξαγωγή των play offs
Με την ολοκλήρωση της regular season προέκυψαν και τα ζευγάρια των play offs που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
Τα ζευγάρια διασταυρώνονται ως εξής: Ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο και προκρίνεται εκείνη η ομάδα που θα φτάσει στις τρεις (αν τα μεταξύ τους είναι 1-1) ή τέσσερις (αν τα μεταξύ τους είναι 2-0) νίκες επί της αντιπάλου της μεταφέροντας παράλληλα τα αποτελέσματα από τα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο.
Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο ο Αθηναϊκός απέναντι στον Παναθλητικό, όσο και ο Παναθηναϊκός απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό ξεκινούν με το 2-0, με αποτέλεσμα η ομάδα που θα φτάσει στις τέσσερις (4) νίκες να προκρίνεται στον τελικό.
Play Offs
Θέσεις 1-4
Αθηναϊκός-Παναθλητικός (2-0)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (2-0)
Θέσεις 5-8
Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2-0)
Πρωτέας Βουλας-ΠΑΣ Γιάννινα (1-1)
Play Out
Αμύντας – Ανόρθωση Βόλου (1-1)
