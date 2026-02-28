Αναρτήθηκε το βίντεο με τις στιγμές που κινηματογραφούσε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο. Τα αποδυτήρια, η ατάκα του Κέντρικ Ναν και η αφιέρωση της ομάδας στον Άταμαν.

Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρίχνοντας στο... καναβάτσο τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τις πρώτες του εμφανίσεις με τα πράσινα δεν ξεχώρισε μόνο για το ταλέντο του και την ικανότητά του, καθώς αναδείχθηκε και MVP με το... καλημέρα σας, αλλά και για τις ιδιαίτερες συνήθειες και ιεροτελεστίες.

Μάλιστα, μέσα σε αυτές είναι και η λατρεία του να κινηματογραφεί στιγμές της ζωής του με την αγαπημένη του vintage camera Camsnap CS8. Έτσι έκανε και στον πρώτο τελικό με τη φανέλα της νέας του ομάδας και μοιράστηκε τις ξεχωριστές αυτές εικόνες στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube.

Ξεχώρισαν οι πανηγυρισμοί των παικτών στα αποδυτήρια, καθώς και η πρωτοβουλία του αρχηγού της ομάδας, Κώστα Σλούκα, να αφιερώσει το τρόπαιο στον Εργκίν Άταμαν και τη μητέρα του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μέσα στο 12λεπτο βίντεο πρωταγωνιστεί και ο Κέντρικ Ναν με την επαναλαμβανόμενη ατάκα «Δεν με νοιάζει τίποτα, αρκεί να κερδίσουμε το τρόπαιο» και τα πειράγματα με τον Χέιζ-Ντέιβις, καθώς και οι ιαχές «MVP» από τον κόσμο στα Δύο Αοράκια, αλλά και στο ξενοδοχείο που έμενε η ομάδα.