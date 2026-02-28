Δείτε πότε έχουν να παίξουν οι ελληνικές ομάδες με εκείνες του Ισραήλ στη Euroleague, η οποία καλείται να πάρει αποφάσεις για την ασφαλή διεξαγωγή.

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα για ακόμη μία φορά.

Τα Ισραηλινά μέσα μεταφέρουν τα γεγονότα με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες. Ήδη έχει ζητηθεί η απομάκρυνση των ξένων παικτών από τη χώρα.

Η εμπόλεμη κατάσταση που εμπλέκεται για ακόμη μία φορά το Ισραήλ φέρνει τη EuroLeague μπροστά στη λήψη αποφάσεων για την ασφαλή διεξαγωγή των παιχνιδιών που έρχονται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι την εβδομάδα που ακολουθεί θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο Ισραήλ

Στις 2 Απρίλη ο Παναθηναϊκός έχει εκτός έδρας ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη και μένει να δούμε σε ποιο γήπεδο και σε ποια χώρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Λίγες μέρες μετά στις 9 Απρίλη, η Χάποελ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Δύο πολύ κρίσιμα ματς για τις ομάδες, αφού σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της regular season και όλοι θέλουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των playoffs, αφού γίνεται μάχη και όλοι είναι κοντά στην βαθμολογία.